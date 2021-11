Black Friday : la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra 256 Go est à moins de 30 €

Si vous souhaitez étendre la capacité de stockage de votre tablette ou de votre smartphone, sachez qu'il existe une carte mémoire de type microSDXC à moins de 30 euros. En effet, la SanDisk Ultra de 256 Go est vendue sur Amazon à exactement 29,99 euros pour le Black Friday.

La marque SanDisk est à l'honneur durant la Black Friday Week chez Amazon. Pour ce nouveau deal consacré au constructeur américain, nous vous proposons de vous procurer une carte mémoire pas chère de type microSDXC chez le géant de l'e-commerce.

Ainsi, jusqu'au lundi 29 novembre 2021 inclus, la SanDisk Ultra de 256 Go est vendue par la plateforme française d'Amazon au prix de 29,99 euros au lieu de 60,99 euros ; soit une remise immédiate de 31 euros sur le tarif conseillé par le site marchand. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Idéale pour augmenter le stockage d'un smartphone, d'une tablette ou d'un appareil photo, la SanDisk Ultra (référence SDSQUA4-256G-GN6MA) est une carte mémoire qui dispose de la classe 10 pour enregistrer et visionner des vidéos en Full HD et de la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications. Fourni avec un adaptateur SD et garanti 10 ans, l'accessoire embarque des vitesses de transfert qui peuvent aller jusqu'à 120 Mo/s.