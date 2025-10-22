Galaxy Buds 3 FE : Boulanger dégaine une offre irrésistible sur les écouteurs Samsung !

Les Galaxy Buds 3 FE passent à moins de 100 € chez Boulanger grâce au cumul de deux réductions importantes. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps.

Alors que les Galaxy Buds 3 FE sont disponibles depuis seulement septembre 2025, ils bénéficient déjà d’une belle promotion sur le site de Boulanger. L’enseigne propose en ce moment deux réductions sur les écouteurs de Samsung : une première de 30 € avec le code promo BUDS30. Le prix passe ainsi de 149,99 € à 119,99 €.

Et ensuite, vous pouvez profiter d’un bonus de reprise de 20 € qui s’applique automatiquement au panier. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien Revendre votre ancien appareil et faites estimer le prix de votre appareil.

Boulanger reprend vos anciens écouteurs, peu importe la marque, et qu’ils soient fonctionnels ou non. Dans tous les cas, vous profitez ainsi des 20 € de réduction supplémentaire au panier. Le montant du bonus vient s’ajouter à la valeur estimée du produit.

Galaxy Buds 3 FE : des écouteurs de qualité à prix abordable

Successeurs des Buds FE, les Galaxy Buds 3 FE font un grand bond en avant : tant au niveau du design que de la qualité de son. Ils se rapprochent de l’apparence des Galaxy Buds 3 Pro, avec une tige qui améliore la tenue dans les oreilles. Ils sont également au format intra-auriculaire, avec des embouts en silicone.

Ces derniers vous permettent déjà de profiter d’une bonne isolation passive, mais les Galaxy Buds 3 FE offrent aussi la réduction de bruit active. Le haut-parleur est optimisé pour des basses profondes, de quoi profiter d’un rendu sonore percutant, sans pour autant sacrifier le reste des fréquences. Vous pouvez trouver le bon équilibre en réglant le son via l’égalisateur disponible dans l’application Samsung Wearable.

Enfin, les Galaxy Buds 3 FE sont étanches (certification IP54). Ils offrent une excellente autonomie : comptez en moyenne 8,5 heures en une charge sans la réduction de bruit active et jusqu’à 30 heures avec le boitier de charge.