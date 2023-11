Black Friday Dreame L10s Ultra : très bon rapport qualité/prix sur l’aspirateur robot laveur

Un aspirateur robot laveur signé Dreame est proposé en promotion au cours du Black Friday. Sur le site Rakuten et depuis la boutique française Boulanger, il est possible d'économiser 200 euros sur le Dreame L10s Ultra et de bénéficier d'un cashback de 10% pour une prochaine commande.

La boutique officielle Boulanger, via le site e-commerce Rakuten, vous permet de faire une bonne affaire sur l'achat d'un aspirateur robot laveur de la marque Dreame, à l'occasion du Black Friday 2023.

Proposé dans un coloris blanc, le Dreame L10s Ultra est vendu à 699 euros au lieu de 899 euros. La remise immédiate de 200 euros est effectuée automatiquement par le site e-commerce. En plus de la réduction, il est possible de profiter d'un cashback supplémentaire de 10% en tant que membre du ClubR Rakuten. Cela correspond à la somme de 69,90 euros qui pourra être déboursée au cours d'une autre commande passée sur Rakuten.

L'aspirateur robot laveur Dreame L10s Ultra devient moins cher pour le Black Friday

Grâce au L10s Ultra de Dreame, vous pouvez garder le balais et la serpillère au placard. Conçu pour vous faire gagner du temps, cet aspirateur robot laveur naviguera dans votre maison grâce à un système de cartographie. L'IA intégrée à l'appareil permettra à votre robot de déterminer le meilleur parcours pour éviter les obstacles.

Aussi, le Dreame L10s Ultra a la possibilité de garder la disposition de vos pièces en mémoire pour optimiser chaque passage. Vous pourrez le laisser circuler sans surveillance, il dispose en effet d'un système de détection des marches, des obstacles et du vide.

À propos de ses autres caractéristiques, on retrouve un bac à poussière d'une capacité de 350 ml, un réservoir d'eau de 80 ml, une compatibilité avec Amazon Alexa et une autonomie de 150 minutes après un temps de charge de 240 minutes. Contrôlable à la voix ou depuis un smartphone grâce à une application dédiée, l'aspirateur robot reviendra à sa station lorsqu'il aura fini son travail. La vidange et le nettoyage de la serpillère seront alors automatiques.