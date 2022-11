899 €, c’est le prix de l’Apple MacBook Air avec M1 pour le Black Friday

Vous ne disposez que de quelques heures pour profiter de ce bon plan sur l'Apple MacBook Air avec M1 pour le Black Friday. En effet, l'ordinateur portable de la marque à la pomme est à 899 euros sur le site Rakuten. Tous les détails de ce nouveau deal sont à lire dans la suite de l'article.

En ce vendredi 25 novembre 2022, jour du Black Friday, vous avez jusqu'à 12 heures pour bénéficier d'un très bon prix sur l'achat d'un ordinateur portable signé Apple.

Sur le site Rakuten, via la boutique officielle Boulanger, le modèle 2020 de l'Apple MacBook Air avec sa puce M1 est vendu à 899 euros au lieu de 999 euros. Pour obtenir la réduction de 100 euros, il suffit de saisir manuellement le coupon BLACK100 durant l'étape du panier. Et grâce à cet achat, vous avez un bon d'achat de 89,90 euros qui pourra être dépensé lors d'une prochaine commande. De plus, la livraison est offerte à domicile ou en magasin Boulanger.

Pour rappel, le MacBook Air d'Apple 2020 est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il dispose aussi de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une autonomie longue durée pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation et du système MacOS 10.14 Mojave. Côté connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont notamment de la partie.