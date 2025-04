Samsung Galaxy A54 : à 184 € seulement, c’est une affaire !

Vous cherchez un smartphone polyvalent à petit prix ? Durant les French Days, Cdiscount vous propose le Samsung Galaxy A54 à prix sacrifié. Mais attention, cette offre n’est valable qu’aujourd’hui. Ne tardez pas pour en profiter !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent un téléphone performant à un tarif imbattable : le Samsung Galaxy A54 5G voit son prix chuter sur Cdiscount. Actuellement en promo à 199 € seulement, vous pouvez l’avoir encore moins cher avec le code 15DES129. Vous pouvez vous l’offrir à 184 € alors qu’il était affiché à 499 € pour sa version de 128 Go lorsqu’il est sorti. Mais ne trainez pas, le code 15DES129 expire ce soir ! En le renseignant au moment du paiement, vous bénéficiez de 15 € de réduction immédiate dès 129 € d'achat.

Samsung Galaxy A54 : un smartphone polyvalent à prix sacrifié

Ce téléphone signé Samsung mise sur une construction soignée, avec un dos en verre qui rappelle le design de la gamme premium du constructeur sud-coréen. Il se distingue par une esthétique sobre et épurée.

Sous le capot, le Galaxy A54 embarque un processeur Exynos 1380 à 8 cœurs, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. L’écran n’est pas en reste puisqu’il est équipé d’une belle dalle Super AMOLED de 6,4 pouces. Avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, vous pouvez profiter d’une expérience optimale grâce à une navigation fluide.

Les amateurs de photo y trouveront également leur compte. En plus de la caméra selfie de 32 MP, on retrouve à l’arrière un module photo composé de trois capteurs, à savoir un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un objectif macro de 5 MP.

Lancé en 2023, ce modèle reste aujourd’hui un excellent choix ! Mais ne vous fiez pas à son petit prix. C’est un smartphone équilibré qui n’a rien à envier à d’autres plus chers dans sa catégorie. Alors profitez-en !