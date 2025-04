Tineco Floor One S5 Combo : l’aspirateur laveur voit son prix fondre pour quelques heures seulement !

Les French Days débutent à peine et nous avons déjà de nombreuses offres très intéressantes qui sont tombées. C’est le cas de l’aspirateur 2-en-1 Tineco Floor One S5 Combo qui voit son prix chuter sur le site de Cdiscount. Mais attention, il faut utiliser un code promo qui se termine aujourd’hui !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous en avez marre de faire le ménage ? C’est bien normal. Qui aime passer l’aspirateur et repasser ensuite avec la serpillère pour avoir des sols impeccables ? Personne. Heureusement, il existe un produit qui va vous faciliter la tâche considérablement et vous faire gagner beaucoup de temps.

En plus, ce produit est actuellement en promotion chez Cdiscount à l’occasion des French Days qui se déroulent jusqu’au 6 mai. Il s’agit du Tineco Floor One S5 Combo qui aspire et lave vos sols très simplement en un seul passage. Normalement en vente pour 559,99 euros, il voit son prix chuter à seulement 269,99 euros. Pour se faire, il faut utiliser le code promo 25DES249 qui permet d’économiser 25 euros dès 249 euros d’achat. Mais attention car ce code promo expire ce soir !

Pourquoi choisir l’aspirateur laveur de sol Tineco Floor One S5 Combo ?

Le Tineco Floor One S5 Combo est un appareil polyvalent, capable d’aspirer aussi bien les poussières que les liquides, tout en fonctionnant sans fil. Il peut également se convertir en aspirateur à main pour s’adapter à toutes les situations du quotidien.

Ce modèle embarque deux contenants distincts : un réservoir de 0,5 litre pour l’eau propre et un second de 0,45 litre dédié à l’eau usée. Ce système de double réservoir permet de garantir un nettoyage hygiénique et efficace de vos sols.

Le rouleau rotatif de la brosse atteint une vitesse de 450 tours par minute, ce qui lui permet de retirer facilement les résidus, même les plus incrustés. En plus, sa conception spécifique permet de nettoyer efficacement le long des murs et dans les angles difficiles d’accès.

Un écran LED placé sur l’appareil affiche en temps réel le niveau de propreté du sol, vous aidant à ajuster votre passage. Et, cerise sur le gâteau, la brosse se nettoie automatiquement grâce à une fonction d’auto-entretien intégrée, vous évitant de le faire manuellement après chaque utilisation.

Ce modèle est alimenté par une batterie iLoop, offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 22 minutes en une seule charge. De quoi effectuer un entretien rapide et complet de votre intérieur sans interruption.