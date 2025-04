Le Google Pixel 10 ne vous fatiguera plus les yeux grâce à ce changement presque invisible

Google s’apprêterait à améliorer un aspect souvent ignoré de ses écrans OLED. Ce changement vise à réduire un effet discret mais potentiellement inconfortable pour certains utilisateurs. Une évolution attendue depuis plusieurs générations de Pixel.

Les smartphones haut de gamme misent de plus en plus sur la qualité d’affichage. Les écrans OLED offrent des contrastes profonds, une forte luminosité et des couleurs éclatantes. Mais tous les panneaux ne se valent pas, même parmi les modèles les plus avancés. Certains détails techniques peuvent avoir un impact direct sur le confort d’utilisation au quotidien, sans que l’on sache toujours l’identifier.

C’est le cas du taux de scintillement PWM, une méthode utilisée pour régler la luminosité des écrans OLED. Les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold et Pixel 9a utilisent tous un taux de 240 Hz. Ce chiffre reste largement inférieur à celui de nombreux smartphones concurrents, notamment en Chine, qui montent jusqu’à 1920 Hz, voire plus. Résultat : certains utilisateurs ressentent de la fatigue visuelle, voire des maux de tête, après une utilisation prolongée, surtout à faible luminosité.

Google promet un écran plus doux pour les yeux dès cette année

Interrogée sur ce point par nos confrères d'Android Central, Google a laissé entendre qu’un changement allait arriver dans le courant de l’année. Sans mentionner directement le Pixel 10, un porte-parole a confirmé que les équipes étaient conscientes du problème et travaillaient à une solution. Il pourrait s’agir de nouveaux écrans à fréquence plus élevée, ou d’une option logicielle pour réduire le scintillement, à l’image de ce que propose déjà Motorola. Ce serait la première fois que la société s’attaque officiellement à ce problème.

Pour rappel, le PWM (Pulse Width Modulation) agit en faisant clignoter les pixels très rapidement pour ajuster la luminosité. Plus le taux est bas, plus ce clignotement est perceptible, surtout à faible luminosité. Ce phénomène n’affecte pas tous les utilisateurs, mais il devient un critère important pour ceux qui y sont sensibles. Avec un taux actuel de 240 Hz sur la gamme Pixel 9, Google accuse un net retard face à des marques chinoises ou même à certains modèles haut de gamme concurrents. Le Pixel 10 pourrait donc combler ce retard et offrir un confort visuel nettement amélioré.