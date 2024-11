NordVPN profite de l'édition 2024 du Black Friday pour casser ses prix ! En prévision de la fin d'année, le fameux service permet à ses nouveaux clients d'obtenir 74 % de remise et 3 mois offerts sur sur son abonnement.

Ça y est, le coup d'envoi du Black Friday 2024 a officiellement été donné le vendredi 29 novembre ! De nombreux e-commerçants issus de divers domaines profitent de l'événement commercial pour dégainer leurs offres promotionnelles agressives. C'est notamment le cas de NordVPN, le service de réseau privé virtuel fourni par l'entreprise Nord Security.

Aujourd'hui, l'utilisation d'un réseau privé virtuel (ou VPN) est presque devenue monnaie courante. Les internautes prennent un VPN pour sécuriser leur activité en ligne, protéger leur vie privée ou contourner les restrictions géolocalisées afin de regarder divers contenus multimédias.

Quelles sont les offres de NordVPN pour le Black Friday 2024 ?

Pour l'événement consacré au Black Friday, NordVPN a décidé de brader ses trois formules : Basique, Avancé et Ultime. Découvrez-les :

Basique : 2,99 € / mois sur 24 mois + 3 mois offerts (soit 80,73 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois)

(soit 80,73 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois) Avancé : 3,89 € / mois sur 24 mois + 3 mois offerts (soit 105,03 € au lieu de 404,73 € pour les 27 premiers mois)

(soit 105,03 € au lieu de 404,73 € pour les 27 premiers mois) Ultime : 6,39 € / mois sur 24 mois + 3 mois offerts (soit 172,53 € au lieu de 672,93 € pour les 27 premiers mois)

Considérée comme la formule la plus complète de NordVPN, l'offre Ultime dispose de nombreux avantages comme : un VPN sûr et ultra rapide, deux protections Anti-menaces Pro, un gestionnaire de mots de passe avec la fonction Analyse des fuites de données et un espace de 1 To de stockage cloud chiffré. L'abonnement en question inclut aussi un remboursement allant jusqu'à 5000 euros en cas d'arnaques en ligne ou d'achat sur des sites web frauduleux.

Si vous ne connaissez pas NordVPN, le service s'appuie sur un algorithme de cryptage AES-256 qui rend les activités en ligne et les données des internautes indéchiffrables par le FAI. Le fournisseur, qui est l'un des meilleurs services de VPN du marché, propose près de 7000 serveurs dans 111 pays, des vitesses de connexion ultra-rapides ou bien encore d'une protection simultanée de 10 appareils (maximum).

Pour en finir avec les offres NordVPN du Black Friday, sachez qu'il ne faudra pas trop tarder pour en profiter. Ces offres ne sont valables que pendant une durée limitée.