Bill Gates cède sa fortune à sa fondation, la date de sortie de l’iPhone 14 dévoilée, c’est le récap’ de la semaine

Bill Gates lègue sa fortune, l’iPhone 14 pourrait sortir le 13 septembre 2022, on connait désormais la liste des smartphones compatibles avec Android 13, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine fut riche en révélations ! On a en effet découvert la liste des smartphones compatibles avec la mise à jour Android 13, et des sources chinoises ont levé le voile sur la date de sortie et le prix éventuel des iPhone 14. Alors que le tarif des processeurs Intel devrait subir une forte hausse, Google Maps permet à un utilisateur de ne pas payer une amende d’environ 118 euros. Enfin, face aux crises mondiales, Bill Gates décide de léguer sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates.

Bill Gates cède sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates

Face au réchauffement climatique, à la guerre en Ukraine et à l'interdiction de l'avortement dans différents états des États-Unis, Bill Gates a utilisé Twitter pour partager son avis sur l’état du monde actuel. Le milliardaire a ensuite annoncé qu’il prévoyait de léguer la totalité de son immense fortune à la fondation Bill et Melinda Gates. Une décision honorable qui ferait que Bill Gates quitterait alors le clan des milliardaires.

Lire : Bill Gates va céder toute sa fortune à sa fondation et quitter le clan des milliardaires

Accusé à tort, il utilise Google Maps pour rétablir la vérité

Google Maps peut s’avérer très utile, et ce n’est pas Jaime Chalmers qui dira le contraire ! Le jeune Anglais avait eu la mauvaise surprise de recevoir une amende d’environ 118 euros pour avoir dépassé de trois heures la durée autorisée d’un parking. Pourtant, le jeune homme affirme qu’il n’y a jamais stationné sa voiture. Pour prouver son innocence, il décide alors d’utiliser l’historique de localisation de Google Maps, une option qu’il suffit d’activer dans son application.

Lire : Google Maps : il échappe à une amende salée grâce à ses données de localisation

Des nouvelles fraîches de l’iPhone 14

Plusieurs sources chinoises ont dévoilé de nouvelles informations sur l’iPhone 14. Ces nouvelles révélations nous apprennent que la prochaine gamme d’Apple pourrait être lancée le 13 septembre 2022 à la suite de la conférence de presse de rentrée habituelle de la firme de Cupertino. Nous découvrons également que le prix des iPhone 14 pourraient augmenter de 100 dollars par modèle et que la version Pro Max de 1 To pourrait ainsi dépasser les 1700 dollars.

Lire : iPhone 14 : on connaît enfin la date de sortie probable et le prix des smartphones

Découvrez les smartphones compatibles avec Android 13

Deux mois après le lancement d’Android 13, de nombreux téléphones ont rejoint la liste des smartphones compatibles avec la dernière mise à jour. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’appareils plus anciens, qui pourront peut-être désormais installer la mise à jour. Lenovo, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, Samsung, Sharp, Tecno, Xiaomi ou encore Zte, nous vous invitons à consulter notre actu pour découvrir la liste complète des smartphones concernés.

Lire : Android 13 : voici tous les nouveaux smartphones compatibles avec la mise à jour

Le prix des processeurs Intel explose

Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à l’inflation qui touche le monde entier, Intel a annoncé devoir augmenter le tarif de l’ensemble de ses produits. Parmi eux, les processeurs seraient les plus touchés et leurs prix pourraient subir une hausse de 10% à 20% en fonction des modèles dès le mois de septembre. Intel n’a pas fourni d’information plus précise, mais cette augmentation aura bel et bien lieu.

Lire : Intel : le prix des processeurs va sévèrement augmenter dès cet automne

Nos tests de la semaine

Xperia 1 IV : un smartphone ultra premium destiné aux experts

Le Xperia 1 IV est un excellent smartphone qui pourra vous régaler comme vous ennuyer. C’est un appareil haut de gamme particulièrement séduisant pour les experts, qui ne prendront pas peur face aux multiples technologies, codecs et applications particulièrement pointues, mais qui pourrait refroidir les utilisateurs en quête d’un smartphone intuitif. On adore son bel écran, son excellente en autonomie et ses qualités en matière de son et de photo.

Lire : Test Sony Xperia 1 IV : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Le Nothing Phone (1) nous a conquis

Nothing relève le défi de proposer un smartphone unique au design élégant et original. Nous avons été conquis par le bel écran du Nothing Phone (1), sa surcouche efficace, sa bonne autonomie et ses fonctionnalités aussi simples qu’utiles. On regrette que le capteur d’empreintes soit un peu pas et que le chargeur soit absent de la boîte. Outre ces petits défauts, le Nothing Phone (1) se démarque et nous séduit complètement.

Lire : Test Nothing Phone 1 : enfin un smartphone qui sort du lot !

Xiaomi Smart Band 7 : un bracelet convaincant mais trop cher ?

Le Xiaomi Smart Band 7 est un bracelet connecté de qualité et les améliorations face à son prédécesseur son notables : avec un écran plus large, une meilleure autonomie, l’appli très fonctionnelle de Mi Fitness, le Smart Band 7 sort son épingle du jeu. Cela étant dit, on regrette l’augmentation de son prix qui pourrait pousser certains utilisateurs à se tourner vers la concurrence. Parmi les points négatifs de ce nouveau produit Xiaomi, on regrette l’absence de GPS intégré et de panneau de paramètrage rapide et on aurait préféré un meilleur système d’attache du bracelet.

Lire : Test Xiaomi Smart Band 7 : un écran plus grand suffit-il à en faire la star des bracelets connectés ?