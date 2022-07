Android 13 : voici tous les nouveaux smartphones compatibles avec la mise à jour

Un mois après le lancement de la bêta 3, de nouveaux smartphones rejoignent la liste des smartphones compatibles avec Android 13. Finalement, quelques modèles plus anciens pourront installer la mise à jour, de quoi ravir leur propriétaire. Retrouvez la liste complète dans cet article.

Nous sommes à deux mois du lancement d’Android 13. Du côté de Google, on s’active pour que tout soit prêt à temps. La troisième bêta, disponible pour les utilisateurs depuis plusieurs semaines, permet de repérer les derniers bugs et présenter les nouveautés à venir. Du côté des constructeurs, on travaille déjà sur la surcouche qui viendra accompagner la mise à jour.

Et justement, ceux-ci ne chôment pas. En se basant sur les diverses informations disséminées sur le sujet, c’est une longue liste de smartphones qui viennent rejoindre les modèles compatibles avec Android 13. Nous avons donc fait le tri parmi les téléphones que nous savions déjà éligibles pour ne vous montrer que les nouveaux venus. Suivez le guide.

Découvrez la liste des nouveaux smartphones compatibles avec Android 13

Lenovo

Lenovo P12 Pro

OnePlus

OnePlus 10R

OnePlus Ace

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord N200 5G

Oppo

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno 5 Pro 5G

OPPO A55 4G

OPPO A53s 5G

OPPO A96 5G

OPPO A74 5G

OPPO A76

OPPO K9s 5G

OPPO F19 Pro

OPPO F19s

OPPO F19 Pro Plus 5G

OPPO F21 Pro Plus 5G

OPPO Find N 5G

Realme

Realme 8 Pro

Realme 8 5G

Realme 8 4G

Realme 8i

Realme 8s 5G

Realme X7 Max

Realme X7 Max Pro Extreme

Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30A

Realme V13

Realme V11

Realme Q3

Realme Q3i

Realme Q3 Pro

Vivo

Vivo X Note

Vivo X Fold

Samsung

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A13

Galaxy A23

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Sharp

AQUOS sense6

Tecno

Tecno Camon 19 Pro 5G

Xiaomi

Xiaomi 12X

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 5 / MIX 5 PRO

Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Redmi K40/Gaming/K40 Pro/K40 Pro Plus

POCO GT

POCO X3 GT

POCO C4

ZTE