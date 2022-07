Bill Gates va céder toute sa fortune à sa fondation et quitter le clan des milliardaires

Dans une série de tweets, Bill Gates est revenue sur les actions et sur l'importance de la fondation Bill et Melinda Gates. A l'heure de la guerre en Ukraine et des effets dévastateurs du réchauffement climatique, le milliardaire a annoncé qu'il comptait léguer son immense fortune à sa fondation.

Même si Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde, cette position appartenant désormais à un certain Elon Musk, le fondateur de Microsoft figure dans le TOP 10 des plus grandes fortunes. Régulièrement, l'ancien chef d'entreprise n'hésite pas à prendre position sur Twitter pour donner son avis sur des faits d'actualités.

L'homme d'affaires ne mâche pas ses mots concernant notamment les NFT et les cryptomonnaies, qualifiant qu'ils sont basés “sur la théorie du plus grand fou” et qu'elles ne valent rien. En ce mercredi 13 juillet 2022, Bill Gates ne s'est pas épanché sur le Bitcoin ou d'autres devises numériques, mais plutôt sur l'état du monde actuel et sur la direction qu'il va prendre.

Bill Gates se dit optimiste pour l'avenir, malgré les crises

“Plusieurs grands revers mondiaux survenus ces dernières années ont découragé de nombreuses personnes qui se demandent si le monde n'est pas destiné à empirer”, écrit-il en préambule sur le réseau social. Il mentionne notamment la pandémie et la guerre en Ukraine, qu'il qualifie de “gigantesque tragédie pour le monde entier”, sans oublier les dégâts occasionnés par le réchauffement climatique.

Bill Gates évoque également le cas des Etats-Unis, qui viennent de faire un “énorme pas en arrière pour l'égalité des sexes et la santé des femmes”, en référence à l'interdiction de l'avortement instauré dans plusieurs états.

L'ex PDG de Microsoft veut donner toute sa fortune à sa fondation

Malgré tout, le milliardaire se dit “optimiste” et assure qu'il est possible d'atténuer les dégâts. Il en profite notamment pour évoquer les actions de sa fondation Bill & Melinda Gates, créée en 2000 avec son ex-épouse. Pour répondre aux défis qui attendent le monde, l'ancien PDG de Microsoft annonce que d'ici 2026, la Fondation Gates augmentera ses dépenses de 9 milliards de dollars par an (avec une augmentation des dépenses de 6 milliards/an dès 2022).

Il annonce également le versement ce mois-ci de 20 milliards de dollars à la fondation provenant directement de sa fortune personnelle. Mais ce n'est pas tout. En effet, Bill Gates a conclu son thread Twitter par une annonce choc : “Pour l'avenir, je prévois de donner la quasi-totalité de ma fortune à la fondation. Je descendrai et finirai pas disparaître de la liste des personnes les plus riches du monde. J'ai l'obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact possible pour réduire la souffrance et améliorer les vies. Et j'espère que d'autres personnes en position de grande richesse et de privilège s'engageront également dans ce moment”. Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres milliardaires répondront-ils à l'appel ? Rien n'est moins sûr.