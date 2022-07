Intel touchée par l’inflation, Facebook teste une nouvelle fonctionnalité, c’est le récapitulatif

Intel est contraint d'augmenter ses prix à cause de l'inflation, Facebook veut que ses utilisateurs créent des profils personnalisés, Windows 12 qui pourrait arriver dès 2024 sur nos ordinateurs, c'est le récapitulatif !

L'inflation qui sévit actuellement sur la planète touche tout le monde. Les coûts de production augmentent eux aussi et Intel est désormais obligé d'augmenter le prix de ses produits. Facebook se lance à l'ère de la personnalisation. Le géant réseau social va ainsi inciter ses utilisateurs à créer des profils personnalisés. Enfin, Microsoft chamboule son calendrier de mises à jour et cela indique que Windows 12 pourrait être déployé en 2024. C'est parti, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 15 juillet.

Intel est obligé d'augmenter le prix de ses processeurs et de ses composants

À cause de l’inflation générale qui touche le monde entier et à cause de l’augmentation des coûts de production pour la plupart des entreprises du globe, Intel a annoncé une forte hausse de ses prix sur quasiment l’ensemble de ses produits. Et ce serait plus particulièrement les processeurs de la marque qui seraient les plus touchés de tous. Les prévisionnistes s’attendent à une augmentation qui est comprise entre 10 et 20%. Celle-ci pourrait débuter à partir de cet automne.

Lire : Intel, le prix des processeurs va sévèrement augmenter dès cet automne

Facebook veut inciter ses utilisateurs à utiliser des profils personnalisés

L'heure est à la nouveauté chez Facebook. Ou plutôt à la diversification. L'entreprise désire en effet accroître la personnalisation pour les utilisateurs. Concrètement, Facebook teste actuellement une fonctionnalité qui a pour but d'offrir jusqu'à cinq profils différents sur le réseau social, le tout avec un seul et unique compte. Si cette innovation se confirme, un utilisateur pourra ainsi – à partir de son seul et unique compte – gérer un profil sur le sport, un autre sur la cuisine et ainsi de suite.

Lire : Facebook va permettre de créer jusqu’à 5 profils avec un seul compte

Selon un rapport, Windows 12 pourrait bien débarquer en 2024

Un rapport de Windows Central vient de révéler les plans de Microsoft. Ce dernier prévoit notamment de revenir à la livraison de nouvelles versions de Windows tous les trois ans, comme en avait auparavant l’habitude Windows. Avec ce chamboulement de calendrier, et en sachant que Windows 11 est sorti en 2021, on peut donc logiquement s’attendre à ce que la nouvelle version Windows 12 soit prévue pour 2024.

Lire : Windows 12 pourrait arriver dès 2024 sur vos ordinateurs