Google Maps : il échappe à une amende salée grâce à ses données de localisation

Google Maps est certes un très bon GPS, mais c’est aussi un excellent alibi et ce n’est pas ce jeune Anglais de 21 ans qui dira le contraire. Accusé à tort de s’être garé au mauvais endroit pendant 3 jours, ce dernier a utilisé son historique de localisation pour prouver aux autorités qu’il ne s’agissait pas de sa voiture, échappant ainsi à une petite amende salée.

Voilà des années que Google s’attache à améliorer Maps au maximum. Plus qu’un simple GPS, l’application permet désormais d’accéder au moindre détail de son trajet, le meilleur moyen d’arriver à destination, l’état du trafic à l’instant T, on en passe et des meilleurs. Et si, bien entendu, il arrive que l’application provoque encore quelques ratés, ces derniers sont rattrapés par ces avantages parfois, disons, inattendus.

Prenons l’exemple de Jaime Chalmers. Le lendemain de son anniversaire, ce jeune Anglais de 21 ans a eu la mauvaise surprise de recevoir une amende de 100 livres, soit environ 118 euros. Son crime ? Avoir dépassé la durée de stationnement réglementaire sur le parking en question de trois heures. Seulement voilà, Jaime Chalmers ne s’est jamais garé sur le fameux parking.

Cette option de Google Maps a sauvé le portefeuille de ce jeune Anglais

« La photo qu’ils m’ont envoyée me montrait en train de rouler vers la route principale… Une autre photo me montrait en train de céder le passage à un carrefour. Ils ont dit que j’avais dépassé de trois heures la durée de mon séjour dans le parking. Ce n’était pas vrai — je n’ai pas utilisé le parking. Je ne suis allé qu’au drive-in », explique ainsi le jeune homme. Ce dernier n’a donc pas le choix, il doit à tout prix prouver son innocence pour annuler l’amende.

Jaime Chalmers a alors un éclair de génie. Grâce à son historique de localisation fourni par Google Maps, il tient entre les mains la preuve ultime qu’il n’est pas resté le temps indiqué à sa place de parking. Bingo, quelques jours après avoir envoyé les documents aux autorités, les charges à son encontre sont annulées. « J’ai gagné, mais beaucoup de gens ne sont peut-être pas dans la même situation. Vous devez activer votre historique de localisation Google pour que cela fonctionne », a-t-il réagi.

Pour ce faire, rien de plus simple :

Ouvrez Google Maps

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite

en haut à droite Rendez-vous dans Vos données dans Maps

Sélectionnez Historique de position

Il ne vous reste plus qu’à activer l’option.

Source : Daily Mirror