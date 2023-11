Beyond Good & Evil revient en version remasterisée pour son 20e anniversaire

Après plusieurs fuites malencontreuses, Ubisoft a décidé de prendre les devants et vient d'officialiser l'arrivée d'une version remasterisée de Beyond Good & Evil à l'occasion du 20e anniversaire du titre. Au programme, un lifting graphique en 4K et 60 FPS, des commandes modernisées et de nouvelles récompenses exclusives.

Alors qu'Ubisoft a fait la Une à son insu après l'apparition de publicités dans certains jeux Assassin's Creed, l'éditeur français a dû faire ses derniers jours à de nombreuses fuites concernant une éventuelle version remasterisée de Beyond Good & Evil.

Tout d'abord, les Succès et Trophée du jeu ont fuité sur le web aux côtés du visuel principal du titre. Ensuite, c'est le Microsoft Store qui a vendu la mèche en publiant une fiche produit du jeu, avant de finalement la retirer. Mais le coup de grâce a été porté par Ubisoft lui-même, puisque des abonnés à son service Ubisoft+ ont tout simplement pu télécharger le jeu sur les consoles Xbox !

Fatalement, de nombreux extraits du jeu se sont retrouvés sur YouTube, avant qu'Ubisoft ne les supprime à grands coups d'avis DMCA. Devant cette hécatombe, l'entreprise française a décidé de mettre fin au peu de suspens qu'il restait en officialisant l'existence de cette version remasterisée de Beyond Good & Evil.

BEYOND GOOD & EVIL 20th Anniversary is working on Xbox with Ubisoft+!!!! #BeyondGoodAndEvil pic.twitter.com/UbWpsnEaSb — Cheevo Guides (@Cheevo_Guides) November 29, 2023

Beyond Good & Evil revient en version remasterisée dès 2024

Sorti initialement en 2003, le jeu culte va donc rencontrer une 3e jeunesse (on avait eu le droit à un version HD en 2011) dès 2024 sur PS5, PS4, Xbox One et Series X/S, Nintendo Switch et PC. Comme nous l'a appris la fiche produit publiée sur le Microsoft Store, le jeu profitera donc d'un lifting graphique en 4K 60 FPS, tandis que les commandes et le son seront améliorés.

De nouvelles fonctionnalités de sauvegarde automatique et de cross-save sont également de la partie. Par ailleurs, les joueurs pourront récupérer des récompenses inédites en explorant la planète d'Hyllis. Ils pourront aussi mettre leurs compétences à l'épreuve dans un nouveau mode speed-run. Enfin, les plus curieux pourront en apprendre plus sur les coulisses du développement du jeu et ses secrets dans la galerie anniversaire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'informations sur les prix de cette version remasterisée.

Concernant la fuite du jeu sur Ubisoft+, l'éditeur a confirmé qu'elle était due à une erreur technique, qui a abouti à la publication d'une version en développement du titre sur le service gaming.