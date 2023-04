Xbox accueille Ubisoft+ Multi Access, voici à quoi sert le nouvel abonnement

Microsoft et Ubisoft annoncent qu'Ubisoft+, le service d'abonnement aux jeux d'Ubisoft, est désormais disponible sur les consoles Xbox via Ubisoft+ Multi Access. Voici ce qu’il faut savoir.

Ubisoft+ vient enfin d’arriver sur Xbox, mais pas tout à fait comme nous l'attendions. Alors que nous nous attendions à une version autonome d'Ubisoft+ pour les consoles, Ubisoft lance finalement une nouvelle formule Multi Access, une option d'abonnement légèrement plus chère qui inclut l'accès aux jeux sur PC, cloud et console.

Elle n'était jusqu'à présent disponible que sur PC et Luna. Cette nouvelle formule vous coûtera 17,99 euros par mois, contre 14,99 euros pour le même abonnement sur PC uniquement. Il est évidemment sans engagement, et vous serez facturé jusqu’à ce que vous ne l’annuliez.

Qu’est-ce que le nouvel abonnement Ubisoft+ Multi Access ?

Le service est essentiellement un niveau premium du service d'abonnement d'Ubisoft qui permet aux membres de jouer sur plusieurs plateformes via un seul abonnement. Il permet aux utilisateurs d'accéder à une vaste bibliothèque de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et vous donnera notamment accès aux séries Assassin's Creed, The Division, Far Cry et bien d'autres.

« Le partenariat avec Xbox pour lancer Ubisoft+ Multi Access sur les consoles Xbox améliore notre offre d'abonnement afin d'offrir plus de valeur et de choix à nos joueurs », a déclaré Chris Early, vice-président senior des partenariats stratégiques et du développement commercial d'Ubisoft. « Les joueurs de consoles Xbox ont désormais un accès illimité à la découverte de nos mondes à travers la vaste bibliothèque de jeux d'Ubisoft ».

Tous les titres les plus emblématiques d’Ubisoft seront disponibles, y compris les prochains titres, et cela dès le jour de leur sortie. Mieux encore, en plus de permettre de découvrir les franchises les plus populaires de l’éditeur français, vous aurez également accès au contenu des éditions premium et à certaines extensions, comme par exemple Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök.

Voici la liste de tous les titres qui sont déjà disponibles dans l’abonnement :