Le Steam Deck peut enfin faire tourner vos jeux en 120 FPS grâce à cette astuce géniale

Avec la nouvelle version de son Steam Deck, Valve dote enfin sa console hybride d'un écran OLED, et permet par extension d'augmenter le framerate sur vos jeux jusqu'à 90 FPS. Vous voulez atteindre les 120 FPS ? Bonne nouvelle, un mod gratuit existe pour ça !

En mars 2023, nous avons évoqué dans nos colonnes l'intégration éventuelle d'un écran OLED dans la Steam Deck. A l'époque, un cadre du constructeur a déclaré qu'un tel modèle n'était pas encore à l'ordre du jour.

Finalement, il aura fallu attendre quelques mois de plus pour voir débarquer à la surprise générale un Steam Deck OLED. En effet, Valve a confirmé le lancement de cette nouvelle version ce 9 novembre 2023. Pour rappel, cette variante intègre donc un écran OLED de 7,4 pouces, toujours en définition 1280 x 800 px. En revanche, le taux de rafraîchissement grimpe pour atteindre les 90 Hz, ce qui permet donc d'atteindre les 90 FPS dans ses jeux.

Par ailleurs, la dalle est désormais compatible HDR et couvre 110 % de l'espace colorimétrique P3, avec une luminosité maximale de 1000 nits (contre 400 nits pour le précédent modèle). La batterie a également gagné en capacité, en passant à 50 Whr contre 40 Whr. De quoi augmenter l'autonomie entre 30 et 50 % (soit entre 3 et 12 heures de jeu contre 2 à 8 heures sur le modèle original).

Envie de jouer en 120 FPS sur Steam Deck OLED ? Un mod est là pour ça

Et si 90 FPS, c'est encore trop peu pour vous, sachez qu'un nouveau mod gratuit vous permet maintenant d'atteindre les 120 FPS. Publié sur Forgejo ce 28 novembre 2023, ce mod baptisé “Steam Deck Refresh Rate Expender” étend les options de taux de rafraîchissement jusqu'à 70 Hz sur la Steam Deck première du nom avec écran LCD, et jusqu'à 120 Hz sur les derniers modèles avec les dalles OLED BOE et SDC. Concernant les Steam Deck équipées d'un écran OLED Samsung, le mod n'a pas été encore testé.

D'après les témoignages des premiers utilisateurs, le mod fonctionne à merveille sur les nouveaux Steam Deck, même si il y a tout de même quelques problèmes à signaler. En effet, les utilisateurs ont rapporté des soucis avec le gamma et la luminosité au-dessus des 110 Hz de fréquence de rafraîchissement.

Mis à part cela, le passage au 120 Hz ne semble pas affecté plus que ça l'autonomie d'après les premiers retours. Le créateur du mod précise qu'il fonctionne sous SteamOS 3.5.7 (l'incertitude demeure concernant les autres versions). Avant d'installer ce mod, nous vous conseillons d'être prêt à restaurer votre Steam Deck en créant une image de récupération, notamment si le processus se passe mal et si votre console rencontre de gros problèmes.

Source : Wccftech