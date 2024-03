Belle réduction sur ce pack Philips Hue avec 2 ampoules et une télécommande

Ce pack Philips Hue composé de deux ampoules connectées W&C et d'une télécommande Tap Dial Switch fait l'objet d'une réduction de 25% chez Darty.

Si vous cherchez à renforcer votre éclairage connecté, les ampoules Philips Hue sont à prix réduit chez Darty grâce à ce pack en promotion. Il comprend deux ampoules White & Color pour mettre n'importe quelle ambiance lumineuse selon votre humeur, ainsi qu'une télécommande qui permet de contrôler les ampoules facilement sans bouger de votre canapé.

Philips Hue : deux ampoules connectées et un switch à 89 € au lieu de 119 €

Cela correspond à une réduction de 25% sachant que cet ensemble Philips Hue est habituellement proposé à 119,99 et qu'il est en ce moment sous la barre des 90 €. Il est à 89,99 € très exactement. De quoi économiser 30 €. Notez que le prix du pack est encore moins cher que celui des deux ampoules qui sont habituellement facturés 110 €.

La télécommande Tap Dial Switch vendu individuellement est à un prix conseillé de 50 €. Le prix normal de ce pack Philips Hue est donc virtuellement de 160 €

Pour ce qui est des caractéristiques, les ampoules Philips Hue du bundle sont au format E27 et elles peuvent être personnalisées pour s'illuminer en différentes couleurs (jusqu'à 16 millions de nuances). Vous pouvez ainsi créer instantanément l'ambiance adaptée à chaque contexte ou événement.

Grâce à la télécommande, il est possible contrôler l'éclairage de plusieurs pièces ou zones avec chaque bouton. Et en tournant sa couronne, vous augmentez ou diminuez l'intensité de la lumière. Le switch permet ainsi de contrôler vos ampoules plus facilement et instantanément sans avoir à naviguer dans l'application depuis votre smartphone.

La télécommande peut se poser magnétiquement au mûr. Vous pouvez également la garder sur vous en toute liberté comme une télécommande.