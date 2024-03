Jusqu’à 120 € offerts en carte cadeau Darty sur une sélection d’univers

Darty effectue une offre flash sur son site de commerce en ligne. Pendant près de 48 heures, les clients de l'enseigne française peuvent profiter d'une pléiade d'offres promotionnelles sur des articles issus d'une sélection d'univers.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce dimanche 10 mars 2024 à 23h59 précises, les clients Darty peut obtenir jusqu'à 120 euros offerts en carte cadeau sur une sélection d'univers concoctée par l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech.

En plus des remises actuelles affichées sur le site Darty, le marchand offre 15 euros en carte cadeau (dans la limite de 8 tranches) tous les 150 euros à partir de 150 euros d’achat sur les univers petit électroménager, son, objets connectés et mobilité urbaine avec le code DARTY150. Aussi, dès 600 euros d'achat, les clients Darty peuvent utiliser le code DARTY600 pour toute commande effectuée sur les univers gros électroménager, TV-vidéo, informatique, téléphonie et photo.

Darty : une offre flash permet d'avoir une carte cadeau de 120 € (maximum)

Pour information, l'offre est valable sur le site Darty.com et en magasin. Des produits de la marque JURA (pour l’univers petit électroménager), les éléments séparés hifi (pour l’univers son), les produits Apple, les produits de la Marketplace, les produits de la seconde vie, les abonnements, les services payants et la literie ne sont pas concernés par l'opération commerciale.

La carte cadeau obtenue est sécable et utilisable uniquement dans les magasins Darty de France métropolitaine du 25 mars 2024 au 9 mai 2024. Enfin, une carte cadeau ne peut être échangée, ni remboursée, même partiellement ou remplacée si elle est perdue ou volée et ne peut être utilisée pour l’achat d’autres cartes cadeaux.