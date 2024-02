Philips Air Fryer Essential XL : cette friteuse sans huile est à prix canon !

La friteuse sans huile Philips Air Fryer Essential XL d'une capacité de 6,2 litres voit son prix chuter de 35% sur Darty. Cet Air Fryer de grande capacité est polyvalent, efficace et surtout à bon prix.

La friteuse sans huile PHILIPS Airfryer Essential XL (HD9280) est l'un des modèles les plus volumineux du marché. Avec sa contenance de 6,2 litres, elle permet de faire cuire de grandes quantités d'aliments pour toute la famille, en peu de temps.

Grâce à une offre promotionnelle en cours chez Darty, ce modèle passe à 129,99 € au lieu de 199,99 €, ce qui représente une réduction de 35%. Si vous n'êtes pas encore équipé d'une friteuse sans huile dans votre cuisine, c'est le moment de sauter le pas.

Philips Airfryer Essential XL : jusqu'à 90% de matière grasse en moins dans vos plats

Des plats savoureux mais sains, c'est ce que promettent les friteuses sans huile qui gagnent en popularité. Elles sont de plus polyvalentes et offrent la possibilité de frire, cuire, rôtir ou encore réchauffer et décongeler comme les fours à micro-ondes. Le Philips Air Fryer HD9280 a une puissance de 2000W pour des cuissons rapides.

Grâce à la technologie Rapid Air, elle fait circuler de l'air chaud de manière à obtenir des aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile. De plus, sa grande capacité permet de préparer jusqu'à 5 portions à la fois. Sa contenance est presque deux fois plus grande que celle de l'Air Fryer Mi Smart de Xiaomi par exemple.

Cet Air Fryer dispose d'un écran tactile pratique qui permet entre autres d'accéder à 7 préréglages selon le type de cuisson souhaité ou encore à une fonction de maintien au chaud. Vous pouvez ainsi maintenir vos plats à la température idéale jusqu'à 30 minutes sachant que l'appareil dispose d'une fonction Arrêt automatique.