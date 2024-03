Un PC Gaming HP Victus avec -30% de remise chez Darty – Foncez !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'une offre qu'on ne voit pas tous les jours : un PC Gaming HP Victus à un prix défiant toute concurrence ! L'enseigne propose en effet une remise incroyable de -30% sur le PC. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir le PC à -30%

Dans un monde où le digital prend de plus en plus d'importance, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, avoir un ordinateur performant n'est plus un luxe, mais une nécessité. Pour les gamers et les professionnels, cette exigence monte d'un cran : performance graphique de haut niveau, processeurs rapides, et une expérience utilisateur fluide sont indispensables. Cependant, ces spécifications viennent souvent avec un prix élevé, rendant difficile l'accès à la technologie de pointe pour tous.

C'est ici qu'intervient l'offre inédite de Darty : le PC portable Gaming HP Victus 15-FA1062NF est actuellement disponible à un prix défiant toute concurrence. À seulement 899,99€, au lieu de 1299,99€, c'est une occasion en or d'acquérir un équipement de gaming de haute qualité à -30% de son prix habituel.

Un compagnon de jeu et de travail Sans compromis

Le Victus Gaming Laptop 15-fa1062nf se présente comme une solution de choix pour les gamers à la recherche d'un équilibre parfait entre performance, réactivité, et expérience immersive. Avec son écran FHD antireflet de 144Hz, ce laptop garantit une fluidité d'image et une précision visuelle optimales, réduisant significativement les ralentissements et les images fantômes pour un gameplay plus précis et immersif.

Sous le capot, il cache un processeur Intel® Core™ de 12ème génération, conçu pour s'adapter dynamiquement aux besoins de l'utilisateur, offrant ainsi des performances multitâches de haut vol. Cette flexibilité se traduit par une capacité à exécuter sans peine les jeux les plus gourmands et les applications lourdes.

L'innovation se poursuit avec les GPU NVIDIA® GeForce RTX™ série 40, basés sur l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Ils promettent une avancée majeure en termes de performances graphiques, supportées par l'intelligence artificielle. Le ray tracing et les fréquences d'images élevées plongent l'utilisateur dans des mondes virtuels d'un réalisme saisissant.

Pour ce qui est de la mémoire et du stockage, le Victus Gaming Laptop 15-fa1062nf ne lésine pas sur les moyens. La technologie de mémoire double canal double la vitesse de communication entre le contrôleur de mémoire et la RAM, tandis que le disque SSD PCIe de 512 Go assure un démarrage et un chargement des jeux à la vitesse de l'éclair.

La connectivité n'est pas en reste, avec un port USB Type-C® offrant une vitesse de transfert de 5 Gbit/s, ainsi que la dernière génération de Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, garantissant une connexion sans fil rapide et fiable. Le clavier rétroéclairé avec pavé numérique intégré facilite la saisie dans des conditions de faible luminosité, tandis que Windows 11 enrichit l'expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités intuitives.