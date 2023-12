Noël chez Darty : une TV OLED Philips Ambilight 4K UHD à -21% avec une remise de 300€ !

Cette période de fêtes chez Darty rime avec des offres incroyables, notamment une remise exceptionnelle de 300€ sur la TV OLED PHILIPS 48OLED848 Ambilight 4K UHD 120Hz 121cm, modèle 2023. Un cadeau de Noël idéal pour transformer votre salon en une véritable salle de cinéma.

La période des fêtes est souvent synonyme de réunions familiales, de moments conviviaux et de détente devant un bon film ou une série captivante. Cette année, Darty fait de ces instants des expériences encore plus immersives avec une offre à ne pas manquer : une réduction de 21% sur l'une des télévisions les plus convoitées du moment, la TV OLED PHILIPS 48OLED848, disponible pour l'occasion pour seulement 1099€ au lieu de 1399€; soit avec une remise de -300€.

Une technologie de pointe pour une expérience visuelle incomparable

La TV OLED PHILIPS 48OLED848 est une merveille de technologie. Dotée d'un écran OLED de 48 pouces (121 cm), elle offre une qualité d'image 4K UHD exceptionnelle. Chaque pixel s'illumine individuellement, offrant des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, ce qui rend l'image incroyablement réaliste. Cette TV est parfaite pour les cinéphiles et les gamers grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 120Hz, garantissant une fluidité d'image remarquable, même dans les scènes d'action les plus rapides.

Un des points forts de cette TV est la technologie Ambilight de Philips. Cette fonctionnalité projette de la lumière sur les murs derrière la TV, s'adaptant en temps réel aux couleurs et au mouvement de l'écran. Cette immersion lumineuse crée une atmosphère captivante et augmente l'impression de profondeur de l'image, offrant une expérience de visionnage vraiment unique.

Avec une réduction de 300€, Darty rend cette TV OLED haut de gamme plus accessible. Initialement proposée à un prix déjà compétitif, cette remise substantielle la place comme une des meilleures offres du marché pour une télévision de cette qualité. C'est l'occasion parfaite d'apporter la magie du cinéma dans votre salon, juste à temps pour les films de Noël et les grands événements sportifs de l'année à venir.