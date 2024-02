40% de réduction sur le deuxième produit Philips Hue chez Darty, vite !

Plus que quelques jours pour profiter de cette offre spéciale chez Darty. Jusqu'au 18 février, le deuxième produit Philips Hue ajouté au panier fait l'objet d'une réduction immédiate de 40%.

C'est le bon moment pour vous équiper des produits Philips Hue, qu'il s'agisse d'un kit de démarrage ou d'un pack d'extension pour une installation existante. Jusqu'au 18 février 2024, Darty applique une réduction immédiate de 40% sur le deuxième produit Philips Hue ajouté au panier (le moins cher).

Cette offre est valable en magasin Darty en France Métropolitaine et sur le site de l'enseigne (hors place de marché). Darty indique par ailleurs que cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres offres spéciales ou promotions en cours sur les articles concernés.

Toutefois, nous avons pu appliquer la réduction sur certains produits déjà en promotion à la base. La réduction de 40% passe normalement sur le produit le moins cher.

Philips Hue : comment profiter de 40% de réduction sur le deuxième produit chez Darty ?

La promotion n'est valable que sur des produits Philips Hue : ampoules et lampes connectées, barres lumineuses, télécommande, prises connectées, pont de connexion, etc. Il suffit d'ajouter deux articles éligibles au panier et les 40% de réduction s'appliquent automatiquement au produit le moins cher des deux.

Il y a plusieurs dizaines de combinaisons possibles selon les packs ou produits qui vous intéressent. Pour savoir lesquels sont éligibles, pas besoin de vous embarrasser. Il suffit de vérifier la présence de l'encart “Économisez Plus” juste au-dessous du descriptif du produit. Notez que les deux articles ajoutés au panier doivent être éligibles.

Vous avez aussi la possibilité d'ajouter deux fois le même produit ou pack de produits (ou changer la quantité en x2 une fois au panier). Les 40% de réduction s'appliqueront aussi sur le deuxième lot. La promotion prend fin le 18 février 2024 et est valable dans la limite des stocks disponibles.