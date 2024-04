L’iPad 10,9″ 64Go à prix mini chez Darty avec une remise de -24% !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'une offre que vous ne verrez pas tous les jours : l'iPad 10,9″ 64Go avec une réduction de -24% ! On vous donne tous les détails de l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Depuis son introduction, l'iPad d'Apple a révolutionné la manière dont nous interagissons avec la technologie numérique, devenant un incontournable dans de nombreux foyers français. Cependant, malgré sa popularité, le coût d'un iPad neuf peut souvent dissuader certains acheteurs potentiels, rendant cet outil polyvalent moins accessible pour un segment significatif de consommateurs.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont longtemps aspiré à posséder cet appareil emblématique sans pour autant vouloir compromettre leur budget : l'iPad 10,9″ 64Go Bleu WIFI de la 10ème génération, lancé fin 2022, est actuellement disponible chez Darty à un prix fortement réduit. Grâce à une remise impressionnante de -24%, le prix passe de 589€ à seulement 449€. C'est l'opportunité parfaite pour acquérir un appareil haut de gamme à un prix plus qu'abordable.

Performances et connectivités : les caractéristiques de l'iPad 10,9″ 64Go

L'iPad 10,9″ 64Go Bleu WIFI est doté d'un écran Liquid Retina lumineux avec une résolution impressionnante qui rend chaque détail visuellement saisissant. Sa puce A14 Bionic, conçue spécifiquement pour tirer parti de l'intelligence artificielle, offre une puissance et une vitesse exceptionnelles pour les applications et les jeux les plus exigeants. La gestion du multitâche est fluide, ce qui en fait l'outil idéal pour les professionnels et les étudiants qui nécessitent une tablette capable de suivre leur rythme effréné.

En plus de ses performances remarquables, l'iPad 10,9″ prend en charge le Wi-Fi 6, assurant ainsi des vitesses de connexion internet ultra-rapides et fiables. La couleur bleue unique et le design élégant d'Apple en font non seulement un appareil performant, mais également un accessoire de style. Avec 64 Go de stockage, les utilisateurs disposent de suffisamment d'espace pour sauvegarder documents, photos, et vidéos sans se soucier de manquer de place.

Ce modèle est également équipé de caméras avancées à l'avant et à l'arrière, permettant des appels vidéo de haute qualité et la capture de photos et de vidéos en haute définition. Les haut-parleurs stéréo fournissent un son clair et immersif, parfait pour les films, la musique et les jeux. Cette combinaison de fonctionnalités hardware avancées garantit une expérience utilisateur immersive et complète.

Tout savoir sur l'iPad à -24%

Que vous cherchiez à mettre à jour votre ancien iPad ou à découvrir l'univers Apple, ce modèle avec sa réduction substantielle représente une excellente valeur ajoutée. Ne tardez pas, car ces promotions ne durent généralement pas longtemps et c'est le moment idéal pour investir dans une technologie qui peut vraiment enrichir votre vie et vous aider en termes de productivité.