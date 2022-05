La superbe TV OLED 4K 55″ LG C1 avec HDMI 2.1 est à 969 €

Bon plan à ne pas rater sur le site Rue du Commerce ! En ce moment, le site marchand français la superbe TV OLED 4K 55″ LG C1 avec HDMI 2.1 à moins de 970 euros grâce à une réduction non négligeable de 80 euros.

Le LG C1 fait partie des meilleurs TV OLED 4K de l'année 2021. À cette occasion, Rue du Commerce a décidé de faire baisser le prix du téléviseur dans son format 55 pouces.

Vendue en temps normal à 1049 euros, la TV OLED 4K 55″ LG C1 est proposée sur le site e-commerce français à 969 euros ; soit une remise immédiate de 80 euros effectuée par Rue du Commerce. Pour information, seule la livraison à domicile est proposée et des frais de port à hauteur de 29,99 euros sont appliqués.

Du côté de ses caractéristiques principales, ce LG C1 de 55 pouces est une TV 4K embarquant une dalle OLED 4K avec une fréquence de balayage de 100 Hz. On retrouve 4 ports HDMI avec la norme 2.1, ce qui fait parfait pour profiter de des fonctionnalités présentes sur les consoles de jeu next-gen comme la PS5 et la Xbox Series X. La technologie d'amélioration de l'image Dolby Vision IQ, le son Dolby Atmos, l'interface LG webOS, la fonctionnalité Smart TV, la compatibilité avec les assistants vocaux, le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0 sont aussi de la partie.

