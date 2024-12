Beaucoup d’utilisateurs sous Android migrent sur iPhone après Noël !

En cette période post-festive, une application Apple fait une percée remarquable sur Android. « Move to iOS », l'outil de migration vers iPhone d'Apple, s'est propulsée dans le top 40 des applications les plus téléchargées du Google Play Store.

Ce phénomène n'est pas totalement inattendu. La période des fêtes marque traditionnellement un pic des ventes d'iPhone, avec de nombreux utilisateurs Android découvrant leur nouveau smartphone Apple sous le sapin. Face à ce flux annuel de migration, Apple avait d'ailleurs lancé cette application dès 2015 pour faciliter la transition.

Avant l'existence de « Move to iOS », le transfert de données entre Android et iOS relevait souvent du casse-tête. Les utilisateurs devaient jongler entre services cloud et solutions tierces pas toujours fiables. Aujourd'hui, le processus est considérablement simplifié, et vous pouvez d’ailleurs aller consulter notre guide à ce sujet si vous souhaitez passer sur un iPhone depuis un smartphone Android.

L'application permet de transférer un large éventail de données : contacts, historique des messages, photos et vidéos, albums, documents, paramètres d'accessibilité et d'affichage, favoris web, comptes mail, messages WhatsApp, mémos vocaux, historique des appels et calendriers. Certaines applications gratuites peuvent également être transférées automatiquement, à condition qu'elles soient disponibles sur les deux plateformes.

Le processus de transfert est relativement simple. Une fois l'application téléchargée sur l'appareil Android, elle guide l'utilisateur pas à pas, en parallèle avec l'iPhone. Pour un transfert optimal, AppleInsider recommande de mettre à jour son appareil Android vers la dernière version disponible, bien que l'application soit compatible dès Android 6.0.

Point important à noter : les deux appareils doivent rester proches l'un de l'autre et être branchés sur secteur pendant toute la durée du transfert. Cette précaution garantit une migration des données sans accroc.

Cette popularité soudaine de « Move to iOS » prouve non seulement le succès commercial de l'iPhone pendant les fêtes, mais aussi de l'évolution constante des habitudes des consommateurs, prêts à passer d'un écosystème à l'autre pourvu que la transition soit facilitée. D’ailleurs, Apple a de son côté aussi dû faciliter le passage à un smartphone Android depuis un iPhone, et ça c’est grâce aux nouvelles règles imposées par l’Union européenne.