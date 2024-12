iPhone : vous ne perdrez bientôt plus ces photos en passant sur un smartphone Android

Google franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de séduction des utilisateurs d'iPhone en facilitant la migration vers ses smartphones Pixel. L'entreprise vient d'annoncer une mise à jour majeure de son outil de transfert Android qui permet désormais de conserver les Live Photos lors du passage d'iOS à Android.

Bonne nouvelle, fini de perdre les Live Photos en passer d’un iPhone à un Pixel. Cette fonctionnalité, initialement introduite avec le Pixel 9, sera bientôt disponible sur l'ensemble des modèles Pixel plus anciens. Paul Dunlop, responsable produit chez Google, a confirmé sur les réseaux sociaux que le déploiement est en cours et s'étendra progressivement à d'autres appareils Android dans les semaines à venir.

L'outil de transfert, récemment rebaptisé « Android Switch », apporte également d'autres améliorations notables. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer une « copie carbone » de leur historique de messages et profiter d'un transfert de données simultané via USB et Wi-Fi. Une nouvelle option « Express » a été ajoutée pour accélérer le processus d'installation.

Les Live Photos seront aussi transférées vers les smartphones Android

Le fonctionnement est simple : lors de la migration, les Photos en direct d'iOS sont automatiquement converties en Motion Photos, leur équivalent sur Android. Cette conversion permet leur compatibilité avec toutes les applications de galerie Android supportant ce format. En effet, bien que les deux formats soient conceptuellement similaires, une image fixe accompagnée d'une courte vidéo, leur structure et leur encodage diffèrent.

Avec cette nouveauté, Google veut clairement faciliter la migration vers Android. Google a annoncé que les fonctionnalités de transfert flexible de données, actuellement exclusives au Pixel 9, seront étendues à davantage de smartphones Android l'année prochaine.

Cette mise à jour représente une avancée significative pour les utilisateurs envisageant de passer d'iOS à Android. La perte des Live Photos constituait jusqu'alors un frein pour certains utilisateurs d'iPhone hésitant à franchir le pas. Avec cette amélioration, Google continue de réduire les obstacles à la transition entre les deux écosystèmes. Même Apple s’attèle à réduire les contraintes d’une telle migration.

Pour les propriétaires actuels de Pixel, la mise à jour devrait arriver automatiquement via Android Switch dans les prochaines semaines, apportant avec elle un processus d'installation simplifié et des transferts de données plus rapides lors de l'utilisation d'un câble.