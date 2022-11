Battlefield 2042 va rejoindre le Xbox Game Pass à la fin du mois de novembre

Cela fait maintenant près d’un an que Battlefield 2042 a été lancé, et il est donc temps pour lui de rejoindre le service de Microsoft, le Xbox Game Pass. Cependant, les joueurs auraient préféré que le titre devienne complètement gratuit.

Après un lancement si chaotique qu’EA a refusé de révéler les chiffres de vente pour cacher l’ampleur des dégâts, Battlefield 2042 n’a toujours pas réussi à convaincre les fans de la franchise malgré de multiples mises à jour. Plutôt que de jouer au dernier titre, les joueurs ont d’ailleurs fait exploser la fréquentation des opus précédents sur Steam, notamment celle de Battlefield 1.

Alors que Battlefield 2042 va bientôt fêter son premier anniversaire, le jeu semble donc vraiment au bord du gouffre. Heureusement pour lui, il pourrait bientôt avoir droit à une ultime chance. En effet, Electronic Arts a annoncé que Battlefield 2042 arrivera sur Xbox Game Pass Ultimate et EA Access fin novembre.

La saison 3 de Battlefield 2042 sera bientôt lancée

« Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli au cours des 12 derniers mois. Et si vous n'avez pas encore sauté le pas, à partir de la saison 3, nous introduirons Battlefield 2042 dans le Xbox Game Pass Ultimate, et nous mettrons le jeu à la disposition des abonnés d'EA Access », déclare EA dans son briefing sur le développement de novembre 2022. DICE mise donc sur cette nouvelle saison ainsi que sur son arrivée sur le Xbox Game Pass pour attirer les curieux qui veulent découvrir le jeu, ou ceux qui ont été déçus à l’origine.

Pour la saison 3, le titre devrait notamment avoir droit à de nouvelles armes. Il y aura également une refonte des armes et des classes de personnages. De plus, deux cartes vont être retravaillées : Manifest et Breakaway. EA mentionne également que la saison 3 « nous verra nous diriger vers un tout nouveau champ de bataille, dans un endroit que nous avons toujours voulu réaliser, mais que nous n'avons pas encore réussi à créer au cours de nos 20 années de Battlefield ».

Si vous n'avez pas d'abonnement au Game Pass Ultimate et que vous voulez quand même essayer Battlefield 2042 gratuitement, vous avez de la chance. EA Dice proposera des essais gratuits à durée limitée sur Xbox, Steam et PlayStation. Le jeu sera accessible gratuitement sur Xbox du 1er décembre au 4 décembre, sur Steam du 1er décembre au 5 décembre, et sur PlayStation du 16 décembre au 23 décembre.