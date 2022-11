L’application Xbox sur Windows est désormais beaucoup plus performante grâce à cette mise à jour

Si vous utilisez régulièrement l’application Xbox sur votre PC, sa dernière mise à jour devrait vous plaire. Celle-ci augmente grandement les performances du logiciel sur Windows, comme l’a d’ailleurs confirmé Phil Spencer sur Twitter. Une nouvelle preuve que Microsoft cherche à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs PC.

Microsoft n’en finit pas d’améliorer son application Xbox sur Windows. Après la très appréciée fonctionnalité qui indique le temps nécessaire pour finir un jeu, et la création d’un widget dédié, la dernière mise à jour se concentre sur un aspect non moins important : les performances. En effet, outre les légères améliorations çà et là, c’est bien sur ce point que la mise à jour en question s’attarde.

Sur Twitter, Phil Spencer, patron de Xbox, s’est par ailleurs empressé de confirmer la chose. « L’application Xbox sur PC fonctionne plus rapidement et est plus fluide après la mise à jour de cette semaine », écrit-il. « Nous sommes fiers de l’équipe qui a écouté les commentaires des joueurs et qui a amélioré considérablement les performances de l’application ». La semaine dernière, celui-ci avait teasé à plusieurs reprises l’arrivée de cette update importante.

Naviguez plus rapidement dans l’application Xbox

Il n’y a qu’à ouvrir l’application aujourd’hui pour s’en rendre compte soi-même. Les pages se chargent effectivement beaucoup plus rapidement et l’ensemble paraît plus fluide. En somme, il est bien plus agréable de se promener dans les différents onglets qu’il ne l’était auparavant. À cela s’ajoutent plusieurs correctifs, notamment certains messages d’erreurs lors de l’installation de jeux, ou encore l’option de modifier le disque d’installation qui s’affichait même lorsqu’un seul disque dur est disponible.

Sur le même sujet : L’application Xbox va prédire si votre PC est assez puissant pour faire tourner de nouveaux jeux

Dans l’ensemble, l’expérience mérite encore quelques améliorations. Depuis ses débuts, l’application Xbox souffre de son interface qui manque de clarté, ou encore de l’absence de catégories facilement identifiables. Mais la réactivité de Microsoft à répondre aux demandes de sa communauté, surtout alors que Windows rencontre des problèmes de performances avec les processeurs AMD, est particulièrement appréciable. Le reste n’est sûrement désormais qu’une question de temps.