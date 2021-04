Battlefield 6 : les développeurs annoncent un retour à la “guerre totale”

Battlefield 6 proposera des affrontements d'une ampleur inédite, jamais vus dans la série. C'est en tout cas ce que promettent les développeurs de DICE dans un article de blog publié récemment.

Comme vous le savez peut-être, Battlefield 6 est attendu pour la fin d'année 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC. Selon de précédentes rumeurs, le jeu devrait être présenté officiellement d'ici la fin du printemps 2021, mais cela reste encore à confirmer. Quoi qu'il en soit, le titre reste encore très mystérieux quant à son contenu et sa forme.

Néanmoins, les équipes de DICE (les développeurs du titre) viennent d'en dévoiler un peu plus sur leurs ambitions concernant Battlefield 6 dans un communiqué de presse envoyé ce 22 avril 2021. Ainsi, le studio suédois promet un retour à la “guerre totale” et aux combats à grande échelle. Pour donner vie à cette vision, DICE précise que le nombre de personnes travaillant sur le jeu n'a jamais été aussi élevé.

“Nous sommes actuellement en phase de test au quotidien : peaufiner, équilibrer et créer le meilleur jeu Battlefield possible. Je peux vous dire que c'est une étape audacieuse. Il contient tout ce que nous aimons dans Battlefield – et le fait passer au niveau supérieur. Échelle épique. Une guerre totale. Des moments fous et inattendus. Une destruction qui change la donne. Des batailles massives, remplies de joueurs et de chaos plus que jamais”, annonce DICE.

Un jeu mobile aussi en préparation

Cette déclaration confirme de précédentes rumeurs, qui assuraient que Battlefield 6 offrirait des affrontements d'envergure à 128 joueurs. Avec ce nouvel opus, le studio suédois compte donc intégrer à nouveau le système de destruction totale initié sur Battlefield Bad Company et Bad Company 2. Sur ces deux opus, il était possible de raser littéralement les bâtiments et de modeler le terrain à grands coups d'explosifs. Une fonctionnalité malheureusement absente des épisodes suivants comme Battlefield 3, 4, Hardline et Battlefield 5. Un retour aux sources en somme.

En outre, sachez que DICE a annoncé travailler également sur un autre jeu Battlefield, cette fois-ci destiné aux mobiles. Il ne s'agira pas d'une application compagnon pour BF6, mais bien d'un jeu à part entière. Le titre est actuellement en phase de test, et son lancement est pour l'instant prévu en 2022, sans plus de précision.