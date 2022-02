Battlefield 2042 : la pétition pour se faire rembourser dépasse les 100 000 signatures !

Il y a un mois de ça, un certain Satoshi Nakamoto a lancé une pétition sur le site Change.org. Le but ? Réclamer le remboursement intégral de Battlefield 2042 auprès de Sony, Dice, Steam et Microsoft. Après avoir dépassé les 30 000 signatures il y a une semaine, le cap des 100 000 signatures a été franchi et leur nombre ne cesse d'augmenter depuis.

Comme vous le savez peut-être, Battlefield 2042 faisait partie des titres les plus attendus en cette fin d'année 2021. Seulement, la déception fut grande pour les joueurs à l'arrivée du jeu en novembre 2021. La faute à une avalanche de bugs, à des soucis de performances notables (même sur des PC dotés d'une configuration musclée), à un équilibrage des armes et des véhicules bancables et à l'absence de fonctionnalités phares de la saga comme le traditionnel tableau des scores ou encore le chat vocal de proximité.

De semaines en semaines, et malgré la diffusion de nombreux patchs par le studio DICE, la fréquentation du jeu est descendue en flèche pour passer sous la barre des 6000 joueurs sur Steam comme le révèlent le site SteamCharts. D'ailleurs, la plateforme de Valve a même fait des incartades dans sa politique commercial, puisqu'elle a accepté (parfois) de rembourser le jeu à certains joueurs mécontents.

Cerise sur le gâteau, Electronics Arts et DICE ont récemment annoncé que la 1re saison de Battlefield 2042 était repoussée à l'été 2022. De fait, pas de nouveaux contenus sur le jeu avant la période estivale. De quoi motiver les derniers joueurs à quitter le navire pour de bon. Un utilisateur du nom de Satoshi Nakamato a décidé de se mobiliser pour faire entendre la voix de la communauté il y a tout juste un mois.

À lire également : Battlefield 2042 – seul le mode Portal pourrait devenir gratuit

La pétition pour se faire rembourser BF 2042 devient virale

En effet, une pétition a été lancée en son nom sur le site Change.org. Le but ? Obtenir un maximum de signatures pour faire plier EA, DICE, Sony et Microsoft et obtenir le remboursement intégral de Battlefield 2042 pour ceux qui le demandent, et ce qu'importe la plateforme d'achat. Notez que la requête a également été transmise à la Federal Trade Commission, la Commission fédérale du commerce américain.

Après avoir franchi la barre des 30 000 signatures ce 8 février 2022, la pétition vient de dépasser le cap symbolique des 100 000 signatures ! À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce chiffre ne fait que grimper, et il s'approche maintenant des 120 000 signatures. D'après les organisateurs de cette pétition, le nombre actuel de signataires devrait permettre d'enclencher un recours collectif. “Veuillez signer cette pétition si vous estimez que vous méritez un remboursement de Battlefield 2042″, invite Satoshi Nakamoto.

Source : Change.org