Battlefield 2042 : les joueurs se liguent pour être remboursés par EA

Après le fiasco du lancement raté de Battlefield 2042, des milliers de joueurs ont décidé de se liguer pour obtenir le remboursement intégral du jeu, et ce depuis de nombreuses plateformes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la pétition a dépassé les 30 000 signatures.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez probablement que Battlefield 2042 fait partie des plus grandes déceptions de cette fin d'année 2021. En effet, le dernier FPS de DICE a grandement déçu la communauté, la faute à des bugs en pagaille, à un équilibrage des armes et des véhicules à revoir totalement, et à l'absence de fonctionnalités phares de la licence comme le chat vocal de proximité ou encore le traditionnel tableau des scores.

Très rapidement, la fréquentation du jeu s'est effondrée, passant de 100 000 joueurs durant son premier week-end à moins de 6000 joueurs durant ces 30 derniers jours. Une situation catastrophique qui pousse l‘éditeur du titre EA à envisager de rendre certains modes de jeu gratuits, pour espérer séduire les joueurs plus hésitants. Et pour les plus vaillants qui continuent de jouer au jeu, il faudra faire preuve de beaucoup de patience.

En effet, EA et DICE ont récemment annoncé le report de la 1re saison de Battlefield 2042 à l'été 2022. En d'autres termes, pas de nouveau contenu sur le jeu avant la période estivale. Une terrible nouvelle qui a mis le coup de grâce au dernier opus de la saga.

Plus de 30 000 joueurs réclament un remboursement

Pour manifester leur grand mécontentement, des milliers de joueurs ont décidé de se liguer pour réclamer le remboursement intégral du jeu. En effet, une pétition allant dans ce sens a été publiée sur Change.org et s'adresse directement à Sony, Microsoft, Steam, DICE, EA et l'agence fédérale du commerce américain. Le but étant d'autoriser les remboursements pour chaque requérant sur ces plateformes.

Le créateur de la pétition, Satoshi Nakamoto, indique que si les 50 000 signatures sont atteintes, l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les actions collectives mènera EA devant les tribunaux. Attention toutefois, l'identité de l'avocat n'est pas précisé et aucune déclaration officielle n'a été fournie sur ce point. Reste que la pétition rassemble de plus en plus de joueurs, passant de 500 à plus de 30 000 en cinq jours seulement.

“La communauté des joueurs ne devrait pas tolérer ce genre d'abus et d'intimidation de la part de sociétés multimilliardaires qui produisent des jeux inachevés et des publicités mensongères”, conclu Satoshi Nakamato dans le descriptif de la pétition. Et vous, êtes-vous tentés de signer cette pétition ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Crédits : Windows Central