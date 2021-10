Belle baisse de prix sur ce pack Huawei écouteurs FreeBuds 4i + bracelet Band 6

Voici une bonne affaire pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un pack comprenant des écouteurs sans fil et un bracelet connecté. Pendant une durée limitée, Amazon propose un bundle Huawei en promotion, composé des FreeBuds 4i et du Band 6.

C'est à l'occasion d'une vente flash prenant fin ce dimanche 24 octobre 2021 qu'Amazon permet à ses clients de se procurer les écouteurs FreeBuds 4i et le bracelet Band 6 sous la forme d'un pack Huawei à prix réduit.

Durant cette vente flash, le pack en question est en effet vendu à 74,99 euros au lieu de 139,98 euros ; ce qui fait une remise de près de 65 euros par rapport à des achats séparés. Pour information, le pack Huawei est éligible à la livraison gratuite à domicile.

À propos des points forts de chaque produit, les FreeBuds 4i sont dotés de la technologie de réduction de bruit active. La paire d'écouteurs affiche une autonomie maximale de 22 heures grâce au boîtier de charge sans fil fourni. Compatibles avec le Bluetooth 5.2, les écouteurs peuvent être utilisés avec un smartphone ou une tablette. Quant au Band 6, le bracelet connecté est équipé d'un écran tactile FullView AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368 pixels (282 PPI) et d'une batterie de 180 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 14 jours. Il peut fonctionner avec des appareils tournant sous Android (6.0 ou modèle supérieur) et iOS (9.1 ou version ultérieure) grâce à la compatibilité avec le Bluetooth.