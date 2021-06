Belle baisse de prix sur le Oppo A74 avant les soldes d’été

Voici une offre intéressante qui concerne le Oppo A74 ! Le smartphone compatible avec le réseau 4G passe sous la barre des 200 euros chez Amazon et ce, juste avant les soldes d'été. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Lancée en même temps que les modèles A54 et A94 sortis en avril 2021, la version 4G du Oppo A74 fait l'objet d'une bonne affaire sur Amazon.

Vendu au prix conseillé de 249,90 euros, le smartphone en question disponible en deux coloris au choix voit son tarif diminuer à 199,90 euros. Pour obtenir la réduction de 50 euros, il suffit de cocher un coupon de réduction présent sur la fiche produit de l'article. La remise se fera ensuite durant l'étape de la commande. Et pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile.

À propos de ses caractéristiques principales, le Oppo A74 embarque un écran AMOLED en Full HD+ de 6,43 pouces, un processeur Snapdragon 662, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie d'une capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 33 watts et le système d'exploitation mobile Android. Concernant l'APN, on retrouve module photo comprenant trois capteurs de 48, 8 et 2 mégapixels et un capteur selfie offrant une définition de 16 mégapixels.