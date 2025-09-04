Vous vous souvenez du smartphone pliable en trois de Huawei ? La marque revient avec ce modèle encore plus dingue

Huawei persiste dans le très haut de gamme avec un smartphone pliable unique en son genre. Le Mate XTs impressionne par son écran géant, sa puissance revue à la hausse… et son prix qui fait trembler la concurrence. Voici ce qu’il propose.

La tendance des smartphones pliants continue d’évoluer. L’an dernier, Huawei avait marqué un grand coup avec le Mate XT, le tout premier smartphone pliable en trois volets que nous avions pu prendre en main. Ce modèle inédit avait déjà attiré l’attention par son format unique et son prix très élevé. Aujourd’hui, la marque enchaîne avec son successeur : le Mate XTs, lancé juste avant la présentation de l’iPhone 17.

Le Mate XTs conserve l’ADN du premier modèle, mais pousse les limites encore plus loin. Il embarque un écran LTPO OLED de 10,2 pouces avec une définition de 3184 x 2232 pixels, un ratio 16:11 et une luminosité qui grimpe jusqu’à 1800 nits. La fréquence d’affichage varie entre 1 et 90 Hz pour économiser la batterie. L’écran peut se replier pour offrir deux tailles plus pratiques : 7,9 pouces et 6,4 pouces. À l’intérieur, Huawei intègre son nouveau processeur Kirin 9020, légèrement plus puissant que le 9010 du Mate XT, associé au système maison HarmonyOS 5.

Le Huawei Mate XTs mise sur la puissance, un écran géant et un prix très haut perché

Côté autonomie, pas de changement. Le Mate XTs conserve la batterie de 5600 mAh du modèle précédent, avec une charge rapide 66 W, du sans fil à 50 W et une recharge inversée à 7,5 W. Une capacité identique peut surprendre pour un appareil aussi ambitieux, surtout avec un processeur plus musclé. La partie photo est bien fournie : capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 12 Mpx, téléobjectif de 12 Mpx avec zoom sans perte jusqu’à 5,5x, et un capteur frontal de 8 Mpx pour les appels vidéo.

Le Mate XTs vise clairement le haut du panier. Il est proposé à partir de 2520 € pour la version 256 Go avec 16 Go de RAM. Le modèle 512 Go grimpe à 2800 €, tandis que la version 1 To atteint les 3080 €. À ce niveau de prix, Huawei s’adresse à un public de passionnés, prêts à investir dans un produit hors normes. Avec son format géant et ses finitions haut de gamme, il relègue les modèles pliants comme le Galaxy Z Fold 7 au rang de petits joueurs, malgré leurs qualités. Un choix audacieux pour une marque toujou