Avec le Galaxy 26 Ultra, vous pourrez dire adieu à ces protections d’écran (et aux regards indiscrets)

Le prochain Galaxy S26 Ultra ne se contentera pas d’être puissant. Samsung veut aussi protéger votre écran des regards indiscrets avec une technologie unique.

Le Galaxy S26 Ultra commence déjà à faire parler de lui, plusieurs mois avant son lancement. Attendu comme le prochain modèle phare de Samsung, il sera le premier à fonctionner sous Android 16 avec la surcouche One UI 8.5. Mais au-delà du logiciel, la firme prépare aussi une innovation matérielle inédite. L’objectif est simple : offrir plus de confort et surtout renforcer la confidentialité, un point devenu essentiel alors que nos smartphones stockent photos, messages, identifiants et données bancaires.

Selon le média coréen Dealsite, Samsung a trouvé une réponse avec une technologie baptisée Flex Magic Pixel. Attendue sur le futur Galaxy S26 Ultra, elle serait capable de modifier l’orientation des pixels pour limiter l’angle de vision. Résultat : seule la personne placée en face de l’écran peut distinguer clairement l’image, tandis que les regards sur les côtés ne voient presque rien. Contrairement aux films de confidentialité vendus en accessoire, cette solution intégrée ne réduit pas la luminosité ni la qualité d’affichage.

Samsung to Introduce Privacy Protection ‘Flex Magic Pixel’ in Galaxy S26 Ultra Samsung Electronics is expected to apply the ‘Flex Magic Pixel’ technology for the first time in the upcoming Galaxy S26 Ultra, scheduled for release next year. The feature implements a… pic.twitter.com/4Tsjlj9p0l — Jukan (@Jukanlosreve) August 19, 2025

Samsung préparerait un écran du Galaxy S26 Ultra qui rend l’affichage invisible sur les côtés

Samsung Display explique que cette technologie peut fonctionner avec l’intelligence artificielle pour activer automatiquement une protection renforcée selon l’application ouverte. Par exemple, lors de l’utilisation d’une application bancaire dans les transports, le smartphone pourrait réduire son angle de vision de lui-même. Cette approche va donc bien au-delà d’un simple filtre physique, car elle s’adapte dynamiquement à l’usage et à l’environnement détecté.

Flex Magic Pixel serait combiné à la technologie Color filter on Encapsulation (CoE), déjà employée sur les modèles pliants. Elle permet d’obtenir un écran plus fin, plus lumineux et plus économe en énergie, tout en compensant la perte de lumière causée par le mode confidentialité. Cette avancée pourrait aussi être étendue aux futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Si certains smartphones avaient déjà proposé des solutions logicielles similaires, comme les anciens BlackBerry Android, l’intégration matérielle annoncée par Samsung promet une efficacité et une fluidité inédites. Si les résultats sont concluants, cette innovation pourrait rapidement s’étendre à l’ensemble de la gamme premium de Samsung.