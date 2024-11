Le Redmi Note 13 Pro est à 190 € pour le Single’s Day, c’est une excellente affaire !

Le Single’s Day est lancé ! Durant cette courte période, vous pouvez faire le plein de bons plans juste avant le Black Friday. Vous cherchez un nouveau smartphone ? Grâce au code 11FR025, le Redmi Note 13 Pro 5G est affiché à un prix défiant toute concurrence, à 190,45 € au lieu de 399 €. Vite, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Xiaomi a réussi à s’imposer en proposant des appareils au rapport qualité/prix imbattable. Avec le Redmi Note 13 Pro, le constructeur chinois ne déroge pas à la règle. Mais ne vous fiez pas à son petit prix, c’est un smartphone qui n’a rien à envier à la concurrence.

Normalement en vente à 399 € dans sa version 5G de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Redmi Note 13 Pro se retrouve à prix cassé durant le Single’s Day. Cet évènement flash organisé par AliExpress vous donne la possibilité de faire vos achats à prix ultra canon. Profitez des codes promo pour économiser jusqu’à 80 € en plus des offres en cours.

Voici les codes à renseigner une fois votre panier validé :

5€ de remise dès 39€ d’achat :11FR05

12€ de remise dès 89€ d’achat :11FR012

25€ de remise dès 169€ d’achat :11FR025

40€ de remise dès 269€ d’achat :11FR040

60€ de remise dès 359€ d’achat :11FR060

80€ de remise dès 499€ d'achat: 11FR080

Attention, ces codes sont à quantité limitée. Ne tardez donc pas pour faire le plein de bons plans à prix réduit. Grâce au code 11FR025, vous pouvez avoir le Redmi Note 13 Pro à 190,45 € seulement.

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 13 Pro 5G ?

Même s’il n’est pas cher, le Redmi Note 13 Pro 5G embarque des caractéristiques qui le propulsent parmi meilleurs smartphones de milieu de gamme. Sous le capot, on retrouve un puissant processeur Snapdragon 7s Gen 2 couplé à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Il est aussi équipé d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’une résolution de 2712 x 1220 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Côté photo, le Redmi Note 13 Pro 5G est doté de 3 capteurs à l’arrière. Vous avez ainsi un capteur principal de 200 MP accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Quant à elle, la caméra offre une définition de 16 MP. Enfin, la batterie de 5 100 mAh vous offre une excellente autonomie, d’autant plus que le smartphone est compatible avec la charge rapide de 67W.