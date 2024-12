Avant Noël, l’enceinte portable JBL Clip 4 est à 29 € chez Leclerc

Voici un bon plan parfait pour les petits budgets ! Pour la dernière ligne droite de l'année 2024, l'enseigne française Leclerc vous permet de vous offrir une enceinte portable pas chère de la marque JBL. Actuellement, la JBL Clip 4 est à seulement 29 euros.

Même si la période du Black Friday et du Cyber Monday fait désormais partie du passé, les bons plans associés au domaine du high-tech se poursuivent à l'approche des fêtes de fin d'année. Si vous êtes à la recherche d'une idée cadeau pour Noël, alors nous avons peut-être trouvé votre bonheur.

Sur le site e-commerce de l'enseigne française Leclerc, il est possible de se procurer l'enceinte portable JBL Clip 4 au prix de 29 euros. Il s'agit ici d'un bon tarif puisque le même produit est vendu 15 euros plus cher par d'autres marchands. Pour information, l'offre Leclerc concerne le coloris noir de l'enceinte et les frais de port sont offerts si la livraison se fait en magasin.

Équipée d'un design ultra-portable, la Clip 4 de JBL est une mini enceinte sans fil qui possède une puissance de 5 watts, une réponse en fréquence dynamique allant de 100 Hz à 20 kHz, la technologie Bluetooth 5.1 et des commandes intuitives. L'appareil est également doté d'une batterie lithium-ion rechargeable lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 10 heures, d'un chargement depuis le port USB-C et d'un mousqueton intégré amélioré. Enfin, il faut savoir que l'enceinte JBL Clip 4 est étanche à l'eau et à la poussière grâce à l'indice IP67, ce qui vous permet de l'emporter partout avec vous.