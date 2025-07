Stockage à vie + gestionnaire de mots de passe à -70% : l’offre choc de pCloud jusqu’au 15 juillet

À l’occasion de la Fête nationale, pCloud propose jusqu’à -70 % sur ses forfaits à vie. Stockage cloud jusqu’à 10 To, gestionnaire de mots de passe inclus, sans aucun abonnement. Attention, l’offre est à durée limitée !

À l’occasion de la Fête nationale, pCloud lance une promotion valable du 2 au 15 juillet, avec des réductions allant jusqu’à -70 % sur ses forfaits à vie. L’offre inclut un espace de stockage cloud permanent, associé au gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium, sans frais récurrents.

Ainsi, en vous rendant chez pCloud avant le 15 juillet prochain (inclus), vous pouvez vous procurer :

L’offre 1 To + pCloud Pass Premium pour 199 € (contre 674 € habituellement)

pour 199 € (contre 674 € habituellement) L’offre 2 To + pCloud Pass Premium pour 279 € (contre 838 € habituellement)

pour 279 € (contre 838 € habituellement) L’offre 10 To + pCloud Pass Premium pour 799 € (contre 2 129 € habituellement)

Le principe est simple : un seul paiement, pour un accès à vie. Aucun abonnement, aucun renouvellement automatique.

Un service de stockage conçu pour durer

pCloud est un service de stockage en ligne d’origine suisse. Il repose sur une infrastructure conforme aux réglementations européennes, avec des données hébergées dans des centres situés au Luxembourg. Le service applique à la fois le RGPD et les exigences de la loi suisse sur la protection des données.

Techniquement, pCloud est compatible avec tous les systèmes d’exploitation courants : Windows, macOS, Linux pour les ordinateurs ; Android et iOS pour les appareils mobiles. Il propose une application de bureau, pCloud Drive, qui permet de monter le cloud comme un disque local, sans occuper d’espace sur le disque dur.

Le service comprend également plusieurs fonctions avancées :

pCloud Backup , qui permet de sauvegarder automatiquement des dossiers entiers de votre ordinateur.

, qui permet de sauvegarder automatiquement des dossiers entiers de votre ordinateur. L’Accès hors ligne , en marquant certains fichiers comme favoris pour les consulter sans connexion.

, en marquant certains fichiers comme favoris pour les consulter sans connexion. Des fonctionnalités de partage avancées comme la création de liens personnalisés, de dossiers collaboratifs, les demandes de fichiers avec des personnes extérieures, etc.

comme la création de liens personnalisés, de dossiers collaboratifs, les demandes de fichiers avec des personnes extérieures, etc. Un lecteur multimédia intégré, pour visionner ou écouter des fichiers audio et vidéo directement depuis le cloud.

Contrairement à certains concurrents, pCloud ne limite ni le nombre d’appareils connectés, ni le volume de transferts. L’accès est illimité dans le temps et dans l’usage.

Un gestionnaire de mots de passe sécurisé inclus

L’offre inclut également pCloud Pass Premium, un gestionnaire de mots de passe compatible avec tous les navigateurs et appareils. Il permet de centraliser l’ensemble de ses identifiants, de les synchroniser de manière chiffrée, et de remplir automatiquement les formulaires de connexion.

Le service inclut également un générateur de mots de passe robustes, pour renforcer la sécurité sans devoir les mémoriser soi-même. Le tout fonctionne en local, avec un chiffrement de bout en bout, sans que les données ne soient accessibles aux serveurs de l’éditeur.

Pour un usage quotidien, cette solution évite d’avoir à retenir ou réinitialiser ses mots de passe, tout en renforçant la protection de ses comptes en ligne.

Protéger ses données n’est pas un luxe, mais une nécessité

Fichiers personnels, documents professionnels, justificatifs, photos, etc. La majorité de nos données sensibles sont aujourd’hui numériques. Pourtant, elles sont souvent dispersées, peu sécurisées, ou stockées sur des supports fragiles (clés USB, disques durs externes, services gratuits peu fiables).

En parallèle, le nombre de comptes à sécuriser augmente, et les mots de passe faibles ou réutilisés restent l’un des principaux points d’entrée des cyberattaques.

Centraliser ses fichiers dans un espace de stockage fiable et maîtrisé, tout en confiant la gestion de ses identifiants à un outil chiffré, devient donc une mesure de précaution minimale, y compris pour un usage personnel.

Finalement, cette offre de pCloud s’adresse à celles et ceux qui veulent anticiper plutôt que subir. Un stockage cloud compatible tous appareils, un gestionnaire de mots de passe fiable, et un accès à vie garanti, sans surcoût. À l’heure où tout fonctionne par abonnement, choisir un service indépendant, durable et conforme aux normes européennes reste une option à considérer sérieusement, surtout à un tarif aussi réduit, et pour une durée limitée.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.