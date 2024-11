Voiture électrique : c’est confirmé, le bonus écologique va prendre un gros coup dans l’aile en 2025

C'est maintenant confirmé. Selon des informations relayées par les Echos, le montant des aides à l'achat pour un véhicule électrique neuf va sévèrement baisser en 2025. Certaines primes, comme le bonus écologique, vont connaître un sérieux coup de rabot, quand d'autres vont tout simplement disparaître.

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement cherche à faire des économies à tout bout de champ dans l'espoir de redresser les finances publiques. De nombreux secteurs sont concernés, à commencer par l'enveloppe dédiée au verdissement du parc automobile français.

Plafonnée à 1,5 milliard d'euros en 2024, les fonds alloués vont sévèrement baisser pour passer d'après de récentes informations à 700 millions d'euros seulement. Fatalement, de nombreuses aides à l'achat pour des véhicules électriques neufs vont subir un sévère coup de rabot… Ou disparaître purement et simplement.

C'est par exemple le cas de la prime à la conversion, dont la suppression a été actée à la mi-novembre. Du côté du bonus écologique, on savait qu'il allait être maintenu jusqu'en 2027. En revanche, il restait encore certaines zones d'ombres, notamment sur les montants et les critères d'éligibilité. Pour l'instant, le bonus écologique est 4 000 € pour les ménages les plus aisés (RFR/part au-dessus de 15 400 €). Pour les bourses les plus modestes, elles peuvent bénéficier d'un bonus majoré à 7 000 €.

Le fête est finie avec le bonus éco en 2025

Et bien, si l'on en croit les dernières informations des Echos, la fête va bel et bien se terminer en 2025. Que vous ayez d'ailleurs un budget confortable ou limité. En effet et dès le 1er janvier prochain, le surbonus pour les ménages les plus modestes va passer à 4 000 € au lieu de 7 000 €.

Concernant les familles situées entre le sixième et le huitième décile de revenus, l'enveloppe passe à 3 000 € au lieu de 4 000 €. Enfin, on note la création d'un pallier supérieur pour les plus riches (9e et 10e déciles donc), avec une aide limitée à 2 000 € seulement.

Mais ce n'est pas tout. D'après deux sources proches du dossier citées par le journal, les véhicules utilitaires ne pourront plus bénéficier du bonus écologique l'année prochaine. Un sérieux coup dur pour les professionnels et pour les entreprises qui cherchent à électrifier leur flotte.

On imagine que la nouvelle ne va pas manquer de faire tiquer certains constructeurs, Renault et Stellantis en tête. Pour cause, ils représentent à eux deux 70 % du marché français.

