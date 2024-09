Passer d'un smartphone Android à un iPhone 16 sera bientôt encore plus simple et plus fluide. Avec l'arrivée d'iOS 18, Apple compte intégrer de nouvelles fonctionnalités dans son application Migrer vers iOS. On vous explique tout.

Comme vous le savez probablement, Apple vient tout juste de lancer ses nouveaux iPhone 16. Et comme le veut la tradition, les smartphones s'accompagnent d'une nouvelle version d'iOS. Avec iOS 18, la marque à la Pomme s'est contentée d'améliorer la formule établie avec iOS 17, en reprenant la majeure partie des fondamentaux.

Toutefois, cette itération propose évidemment des fonctionnalités inédites, à commencer par l'intégration d'Apple Intelligence, l'IA de la firme de Cupertino. Pour résumer, Apple Intelligence va non seulement optimiser le fonctionnement de l'ensemble du système, mais également celui des applications préinstallées comme iMessages, Photos, Mail, etc.

D'ailleurs, ces applis vont recevoir des améliorations bienvenues comme :

un nouveau design pour l'application Photos

des effets textuels, des options de mise en page, la possibilité de programmer l'envoi d'un message dans iMessages

de nouvelles options pour filtrer ses mails dans Mail

Passer d'un smartphone Android à un iPhone sera plus simple avec iOS 18

Mais ce n'est pas tout. Avec iOS 18, Apple compte également améliorer son application dédiée pour passer d'un smartphone Android à un iPhone. En effet, l'appli va recevoir dans les jours qui viennent (iOS 18 doit débarquer ce 16 septembre pour rappel) une nouvelle mise à jour.

De ce que l'on sait, la rapidité du transfert de données va tout d'abord profiter d'un coup de boost. Pour cause, il sera désormais possible de relier l'appareil Android avec l'iPhone via une connexion filaire en USB-C. Et pour ceux qui préfèrent le sans fil, l'appli pourra maintenant s'appuyer sur le Wi-Fi en 5 GHz pour plus de vélocité. Notez que les deux smartphones pourront également se connecter directement via le Wi-Fi, et non en passant par un routeur comme c'est le cas aujourd'hui.

Enfin et dans le cas où vous utilisez deux cartes SIM sur votre appareil Android, les historiques des appels respectifs seront également transférés et conservés à des emplacements distincts. Vous pourrez aussi retrouver vos mémos vocaux directement dans l'app Dictaphone. Et si des problèmes de compatibilité se présentent selon le format audio utilisé, les notes vocales seront rangées dans un dossier dédié dans les fichiers de l'iPhone.