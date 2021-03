Asus ZenFone 8 Mini : écran 120 Hz 5,9″, Snapdragon 888…la fiche technique fait surface

Le Zenfone Mini 8, le smartphone petit format dans les cartons d'Asus, commence à faire parler de lui. D'après une fuite, le smartphone serait construit autour d'un écran 120 Hz de 5,9 pouces et alimenté par le puissant Snapdragon 888, le chipset gravé en 5nm de Qualcomm.

Il y a quelques semaines, nous apprenions qu'Asus prévoit de lancer une version Mini de son Zenfone 8. Inspiré par le retour d'Apple sur le marché des smartphones compact avec l'iPhone 12 Mini, le fabricant taïwanais travaillerait sur un téléphone dont l'écran n'excède pas les 6 pouces.

En fouillant dans le code source du ROG Phone 5, nos confrères de XDA Developers ont découvert des références à trois nouveaux téléphones Asus. Les trois téléphones portent le nom de code “SAKE”, “PICASSO” et “VODKA”. Ils sont tous les trois alimentés par le Snapdragon 888 de Qualcomm.

Asus mise sur un écran 120 Hz sur le Zenfone 8 Mini

Selon XDA, le smartphone intitulé “SAKE” n'est autre que le Zenfone 8 Mini, le smartphone petit format dans les cartons de la marque. Asus évoque cette édition sous le sobriquet de “petit téléphone” dans le code. Le doute n'est donc pas permis. Ce modèle arbore un écran OLED de 5,92 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ (2400×1080 pixels). Le code source inspecté dévoile aussi la présence de deux capteurs photo : un Sony IMX686 de 64 mégapixels et un nouveau Sony IMX663. Il est probable que d'autres objectifs viennent s'ajouter à ce hardware.

Sur le même sujet : Asus ROG Phone 5, 5 Pro et 5 Ultimate officiels : SD888, 18 Go RAM, photo 64 mx, à partir de 799 €

En creusant dans le code, XDA a aussi découvert plusieurs indices sur la fiche technique des autres modèles de la gamme des Zenfone 8. On y apprend notamment que le successeur du Zenfone standard est recouvert d'un écran OLED de 6,67 pouces fourni par Samsung. Cette variante est notamment équipée d'un capteur Sony IMX686 et d'un module Sony IMX363 de 12,2 mégapixels. Pour l'heure, la fiche technique de la troisième version est encore un mystère. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers