Asus ROG Phone 5, 5 Pro et 5 Ultimate officiels : SD888, 18 Go RAM, photo 64 mx, à partir de 799 €

Le ROG Phone 5 d’Asus est officiel. Ou plutôt les ROG Phone 5, car il se décline en versions et 5 configurations. Toutes les versions sont équipées du Snapdragon 888 de Qualcomm et d’un triple capteur photo dont l’élément principal est un modèle 64 mégapixels. La quantité de RAM varie de 8 à 18 Go et le stockage de 128 Go à 512 Go. Un écran secondaire est positionné à l’arrière des modèles les plus chers. Le prix : de 799 euros à 1299 euros.

En juillet 2020, Asus a présenté le ROG Phone 3. Le test que nous avons effectué avec le smartphone confirme qu’il s’agissait du plus puissant smartphone développé à date. Il reste encore aujourd’hui l’une des meilleures plates-formes pour jouer : Snapdragon 865+, 16 Go de RAM, écran Full HD+ 6,59 pouces avec taux de rafraichissement 144 Hz. Et surtout quelques atours dédiés à la pratique du jeu vidéo. Nous lui avons accordé la note de 4,5/5.

Sept mois plus tard, voici donc le ROG Phone 5. Son arrivée n’est pas une surprise, puisque la marque a publié des teasers annonçant son arrivée en mars 2021. En outre, de nombreuses fuites ont éventé quelques secrets, notamment l’apparition d’un petit écran secondaire dans la coque du téléphone. Aujourd’hui, Asus a présenté officiellement le ROG Phone 5. Il est donc temps de constater si les fuites avaient raison… ou non.

Le prix du ROG Phone 5 va de 799 euros à 1299 euros

Première information importante sur le nouveau ROG Phone 5 : il existe en trois versions et cinq configurations. Il y a le ROG Phone 5, en 8/128 Go, 12/256 Go et 16/256 Go. Il y a le ROG Phone 5 Pro en 16/512 Go. Et le ROG Phone 5 Ultimate avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il s’agit du premier smartphone avec 18 Go de RAM. Asus a travaillé avec SK Hynix pour créer cette barrette spécifique. Les prix des ROG Phone 5 sont en légère hausse par rapport aux prix du ROG Phone 3 : 799, 899 et 999 euros pour le ROG Phone 5. 1199 euros pour le ROG Phone 5 Pro. Et 1299 euros pour le ROG Phone 5 Ultimate. Jamais un ROG Phone n’a été aussi cher.

ROG Phone 5 ROG Phone 5 Pro ROG Phone 5 Ultimate Ecran 6,78''

définition Full HD+ (395 pixels par pouce)

AMOLED

taux de rafraichissement 144 Hz

HDR10+

DCI-P3

taux de rafraichissement de la couche tactile 300 Hz

latence 24,3 ms

Protection Gorilla Victus 6,78''

définition Full HD+ (395 pixels par pouce)

AMOLED

taux de rafraichissement 144 Hz

HDR10+

DCI-P3

taux de rafraichissement de la couche tactile 300 Hz

latence 24,3 ms

Protection Gorilla Victus 6,78''

définition Full HD+ (395 pixels par pouce)

AMOLED

taux de rafraichissement 144 Hz

HDR10+

DCI-P3

taux de rafraichissement de la couche tactile 300 Hz

latence 24,3 ms

Protection Gorilla Victus Chipset Snapdragon 888 (5nm) Snapdragon 888 (5nm) Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11

Zen UI ou ROG UI Android 11

Zen UI ou ROG UI Android 11

Zen UI ou ROG UI RAM 8/12/16 Go

LPDDR5 16 Go

LPDDR5 18 Go

LPDDR5 Stockage 128/256 Go

UFS 3.1 512 Go

UFS 3.1 512 Go

UFS 3.1 microSD Non Non Non Capteur principal 64 MP IMX686 de Sony f/1.8, autofocus PDAF

13 MP f/2.0 grand-angle 125°

5 MP f/2.0 macro

vidéo : 8K @ 30 ips

64 MP IMX686 de Sony f/1.8, autofocus PDAF

13 MP f/2.0 grand-angle 125°

5 MP f/2.0 macro

vidéo : 8K @ 30 ips

64 MP IMX686 de Sony f/1.8, autofocus PDAF

13 MP f/2.0 grand-angle 125°

5 MP f/2.0 macro

vidéo : 8K @ 30 ips

Capteur selfie 24 MP 24 MP 24 MP Batterie 6000 mAh

Recharge rapide 45W 6000 mAh

Recharge rapide 45W 6000 mAh

Recharge rapide 45W 5G Oui Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC

USB type-C (x2) Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC

USB type-C (x2) Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC

USB type-C (x2) Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran Lecteur d'empreintes sous l'écran Lecteur d'empreintes sous l'écran Audio Double haut-parleur frontal optimisé Dirac

Port jack quad DAC Sabre ESS

Quatre microphones Double haut-parleur frontal optimisé Dirac

Port jack quad DAC Sabre ESS

Quatre microphones Double haut-parleur frontal optimisé Dirac

Port jack quad DAC Sabre ESS

Quatre microphones Résistance à l'eau Non Non Non Dirvers Logo RGB au dos

Air Triggers sur la tranche

Coloris : noir ou blanc ROG Vision couleur au dos

Air Triggers sur la tranche

Deux surfaces tactiles à l'arrière

AeroActive Cooler 5 fourni

Coloris : noir ROG Vision monochrome au dos

Air Triggers sur la tranche

Deux surfaces tactiles à l'arrière

AeroActive Cooler 5 fourni

Coloris : blanc

La RAM et le stockage ne sont pas les seuls éléments différents entre les différentes versions du ROG Phone 5. Le ROG Phone 5 classique est équipé d’un logo ROG à l’arrière qui s'illumine comme sur le ROG Phone 3. Mais celui du ROG Phone 5 peut afficher deux couleurs en même temps. Les ROG Phone 5 Pro et Ultimate sont équipés d’un écran LED (couleur pour le Pro et monochrome pour l’Ultimate) à l’arrière pour afficher des messages personnalisés. Asus appelle ça ROG Vision. Il peut être utilisé pour afficher des notifications et des informations pratiques.

Notez aussi que l’accessoire AeroActive Cooler 5 n’est livré qu’avec les Pro et Ultimate. Les acheteurs de la version classique devront l’acheter à part au prix public conseillé de 59 euros. Et ça, c’est vraiment dommage. D’autant que le ROG Phone 5 n’est pas compatible avec l’AeroActive Cooler 3 livré avec le ROG Phone 3. Enfin, des « goodies » aux couleurs de la marque sont offerts avec le ROG Phone 5 Ultimate. Nous aurions préféré un accessoire gaming supplémentaire, comme le ROG Clip par exemple.

Un écran AMOLED encore plus grand

Pour le reste, les trois ROG Phone 5 sont techniquement et ergonomiquement identiques. Vous y retrouvez une coque en verre minéral sur les faces et un châssis en aluminium. Outre les décorations (panneau RGB ou écran ROG Vision), vous retrouvez un module photo avec trois capteurs, un flash LED et quelques marquages. Asus supprime l’ouverture qui servait à aérer l’intérieur du téléphone. Sur les tranches, trois changements. Le port jack 3,5 mm est de retour. Le tiroir SIM a été déplacé et est maintenant mis en couleur. Enfin, le port propriétaire latéral change légèrement, indiquant que les accessoires du ROG Phone 3 sont incompatibles avec ceux du ROG Phone 5.

À l’avant, nous retrouvons une grande dalle tactile avec deux bordures moins épaisses que celles du ROG Phone 3. Nous y retrouvons les deux haut-parleurs frontaux habituels, ainsi que le capteur selfie. L’écran tactile mesure ici 6,78 pouces, soit 0,19 pouce de plus que le ROG Phone 5. Il est AMOLED et Full HD+ (nous perdons ici en résolution avec l’agrandissement de la dalle). Il est compatible HDR10+ et 144 Hz, comme précédemment. Il affiche 1 milliard de couleurs. Un lecteur d’empreinte digitale y est intégré. Et le taux de rafraichissement de la couche tactile atteint 300 Hz, contre 270 Hz en 2020. Asus annonce un temps de réponse de 24,3 millisecondes.

Le Snapdragon 888 est évidemment présent

À l’intérieur, vous retrouvez bien évidemment le Snapdragon 888. Asus met un point d’honneur à équiper son smartphone gaming avec la meilleure des plates-formes possibles. Le composant est cadencé à 2,84 GHz. La RAM est au format LPDDR5. Le stockage au format UFS 3.1. Comme les ROG précédents, il est possible d’améliorer les performances avec le « Mode X », lequel s’accompagne maintenant d’un « Mode X+ » qui ne s’active que lorsque l’AeroActive Cooler 5 est branché (avec pour effet de baisser la température jusqu’à 10°C). Un mode avancé fait aussi son apparition pour gérer plus finement encore les performances en fonction des besoins. Avec de tels atouts, le ROG Phone 5 s’impose comme le smartphone le plus puissant avec un score AnTuTu annoncé de 742776 points.

Pour maitriser la chaleur émise par le CPU, Asus a intégré dans le ROG Phone 5 une chambre à vapeur plus importante, entouré par deux plaques de graphites qui véhiculent l’air chaud vers l’extérieur au niveau du verre, mais surtout au niveau du châssis en aluminium. En outre, la construction interne du ROG Phone 5 a changé : la carte mère est désormais au centre du smartphone, là où se fixe l’AeroActive Cooler. Et elle est entourée de deux batteries. Chacune d’elles offre une capacité de 3000 mAh. Soit 6000 mAh en tout. Le ROG Phone 5 conserve ses deux ports USB type-C. Ces deux batteries sont compatibles charge rapide 65 watts, contre 30 watts précédemment. Asus promet une charge à 100 % en 51 minutes.

Le retour du port jack 3,5 mm et le support du WiFi 6E

Côté audio, Asus conserve donc les haut-parleurs optimisés avec Dirac. Le port jack profite d’un amplificateur hi-fi signé ESS. Quatre microphones sont toujours présents. La compatibilité WiFi 6E est présente (contre le WiFi 6). L’équipement photo comprend un capteur 64 mégapixels, un capteur avec objectif ultra grand-angle et un capteur macro. Peu de changements donc ici. Comme le ROG Phone 3, le ROG Phone 5 propose deux interfaces : ROG UI et ZenUI. Elles intègrent toutes deux Armoury Crate, la fameuse application pour customiser le smartphone pour chaque jeu. Enfin, Asus annonce plusieurs nouveaux accessoires : la manette ROG Kunai 3 ; l’AeroActive Cooler 5, qui reprend les tous les atouts de son prédécesseur (dont le pied de maintien et le port jack 3,5 mm) et y ajoute deux boutons matériels supplémentaires ; les écouteurs filaires ROG Centra II (compatibles USB ou jack, au choix).

Le ROG Phone 5 sera disponible en France le 29 mars. Le ROG Phone 5 Pro suivra en avril. Et le ROG Phone 5 Ultimate conclura en mai. Ce dernier sera proposé en quantité limitée. Voilà donc toutes les informations officielles. Retrouvez d’ores et déjà le test complet du ROG Phone 5 (en version 16/256 Go) sur PhonAndroid.com et très bientôt sur notre chaîne YouTube.