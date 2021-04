Asus ZenFone 8 : un benchmark confirme la présence du Snapdragon 888

Au mois de mai, Asus devrait présenter sa nouvelle série ZenFone 8. Le porte-étendard devrait être le ZenFone 8. le smartphone est apparu dans les bases de données de Geekbench. Une partie de la fiche technique y est dévoilée, notamment l’identité de son chipset : le Snapdragon 888.

Vous avez certainement vu dans nos colonnes notre test complet du ROG Phone 5, le premier smartphone d’Asus sous Snapdragon 888. Ce mobile, qui s’adresse avant tout aux gamers, se décline en cinq modèles. Notre test concerne le ROG Phone 5 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe deux versions moins bien loties. Et il en existe deux autres mieux équipées avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour la première, appelés ROG Phone 5 Pro, et 18 Go de RAM et 512 Go de stockage pour la seconde. Il s’agit du ROG Phone 5 Ultimate.

Lire aussi – Galaxy S21 FE : découvrez son design des mois avant l’annonce

Naturellement, le catalogue de smartphone d’Asus ne compte pas que des ROG Phone. Il y a aussi les ZenFone. Durant l’automne 2020, nous avons publié le test du ZenFone 7 Pro. Vous pouvez retrouver en fin de cet article notre test vidéo complet de ce dernier, afin de vous rafraichir la mémoire ou découvrir ce téléphone au design soigné, avec bloc photo rotatif qui devient webcam quand les besoins se font sentir. Une initiative saluée par DxO Mark qui avait alors élu le ZenFone 7 meilleur smartphone pour les selfies. Depuis, il a été rattrapé…

Le ZenFone 8 apparait sur un benchmark

Nous espérons bien évidemment qu’Asus continuera de proposer des modules photo rotatifs avec les prochains ZenFone. Et nous saurons très bientôt si ce vœu est réalisé. En effet, les rumeurs affirment que la prochaine génération approche. Et les premières fuites commencent déjà à apparaître. Nous avons relayé l’une d’entre elles il y a quelques jours. Elle concernait le ZenFone 8 Mini, une déclinaison étonnante, puisqu’Asus n’a pas l’habitude d’utiliser Mini dans ces mobiles. La version Mini du ZenFone 8 avait également fait l'objet d'une rumeur dès le mois de février.

Et en voici une autre. Elle concerne cette fois le modèle standard : le ZenFone 8. Ce dernier est apparu dans les bases de données de Geekbench. Le benchmark prend la mauvaise habitude d’enregistrer des données sur les appareils testés avec son application, dévoilant quelques données sur la fiche technique : le SoC, la RAM et la version d’Android. Ici, il s’agit du Snapdragon 888, accompagné de 8 Go de mémoire vive (comme pour le ZenFone 7) et d’Android 11.

Les scores obtenus par le ZenFone 8 correspondent plus ou moins à ceux des autres smartphones sous SD888, comme le OnePlus 9, le Mi 11 ou le Find X3 Pro. Une précédente rumeur affirmait que le téléphone serait également équipé d’un écran AMOLED compatible 120 Hz, d’une batterie compatible charge rapide 30 watts et d’un capteur photo principal de 64 mégapixels. Voilà des informations bien encourageantes. Reste à savoir si elles sont exactes. Réponse en mai.

Source : NashvilleChatterClass