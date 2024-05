Asus ROG Ally X : la fiche technique est connue, l’autonomie s’envole

L'Asus ROG Ally X n'a plus de secret (à part son prix). Autonomie, RAM, connectique, la console portable améliore l'expérience de la ROG Ally première du nom sur plusieurs points.

Asus a développé une nouvelle itération de sa console portable ROG Ally, et celle-ci ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. La ROG Ally X a déjà été teasé par Asus il y a quelques jours et devrait être présentée en bonne et due forme lors du Computex 2024, qui se tient du 4 au 7 juin à Taipei. En attendant, nous avons déjà accès aux spécifications techniques de l'appareil grâce à des informations de VideoCardz.

L'évolution la plus importante est sans conteste la capacité de la batterie, qui passe à 80 Wh. C'est le double de ce que l'on avait sur la ROG Ally originale, dont le principal défaut était justement son autonomie catastrophique. Pour gagner de la place, Asus intègre un ventilateur 23 % plus compact que sur le premier modèle. Les ailettes sont quant à elles 50 % plus fines. Pas de panique, cette conception ne devrait pas abaisser les performances du système de refroidissement. Nous devrions même avoir un débit d'air supérieur de 10 %.

Une meilleure autonomie et plus de mémoire

L'APU Ryzen Z1 Extreme d'AMD fait son retour. Le ROG Ally X profite par contre de plus de mémoire vive (24 Go de RAM au lieu de 16 Go), qui est aussi plus rapide (LPDDR5(X)-7500 contre LPDDR5-6400). Cette amélioration permet de placer la console portable au même niveau que la Legion Go de Lenovo.

L'affichage ne bouge pas. Asus fait toujours confiance au même écran de 7 pouces avec définition Full HD 1920 × 1080 pixels et fréquence de rafraichissement 120 Hz. La dalle de la ROG Ally nous avait convaincus et nous n'attendions pas de changement à ce niveau sur la ROG Ally X, qui ne fait pas office de véritable successeur, mais d'amélioration de la première version.

Le design général de la console portable reste le même, mais on note 70 grammes de plus sur la balance, pour atteindre 678 grammes, à peu près comme le Steam Deck. On pouvait s'en douter avec la nouvelle batterie. On note que le connecteur ROG XG Mobile permettant de brancher un GPU externe laisse sa place à un port USB 4 Type-C plus classique. Velui-ci prend en charge DisplayPort 1.4 et USB Power Delivery 3.0.

Source : VideoCardz