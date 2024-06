La ROG Ally X d’Asus se dévoile : plus d’autonomie, une meilleure ergonomie et des sticks plus durables, elle veut corriger les défauts de la première console

Asus vient de présenter la ROG Ally X, sa toute nouvelle console portable. Il ne s’agit pas d’une ROG Ally 2 en bonne et due forme, mais d’une amélioration notable du premier modèle. La marque taiwanaise a en effet corrigé ses défauts pour proposer la machine portable ultime.

Sortie en 2023, la ROG Ally a été la première incursion d’Asus dans le domaine des consoles portables. Intéressante mais imparfaite, cette machine est en réalité un PC condensé dans une manette de jeu. Aujourd’hui, elle présente une toute nouvelle version : la ROG Ally X.

Il s’agit d’un modèle amélioré de la première Ally, et non d’une version 2. Elle reprend l’écran IPS LCD de 7 pouces en 1080p 120 Hz ainsi que son processeur AMD Ryzen Z1 Extreme. Le cœur reste donc le même, mais de nombreux ajustements ont été apportés.

Asus ROG Ally X Écran Tactile IPS LCD, 7 pouces 1920 × 1080 px, 120 Hz Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme Zen 4 Mémoire extensible Oui Mémoire interne 1 To eMMC / SSD Quantité de mémoire vive 24 Go Architecture graphique RDNA 3 Système d'exploitation Windows 11 Batterie 80 Wh Dimensions 280 x 111 x 24,7 mm Poids 678 grammes Prix 899 €

Une ROG Ally X plus autonome, mais aussi plus ergonomique

La plus grosse amélioration concerne l’autonomie, famélique sur le premier modèle. Cette fois, Asus a fait le choix d’une batterie de 80 Wh (contre 40 auparavant). Mais ce n’est pas tout, puisque la ROG Ally X peut désormais embarquer un stockage de 1 To au maximum (M.2 2280) ainsi que 24 Go de RAM LPDDR5X 7500 Mhz.

Du côté de l’ergonomie, la forme globale du produit a été revue, notamment au niveau des poignées (déjà excellentes, selon nous). Les sticks analogiques, pour leur part, sont désormais plus fiables tout comme la croix directionnelle. Asus a aussi légèrement modifié la connectique, puisqu’un deuxième port USB Type-C fait son apparition. Pratique ! Tous ces ajouts augmentent logiquement le poids de la machine, mais le constructeur s’est plutôt bien débrouillé, puisqu’elle ne fait que 678 grammes, contre 608 pour la 1. Pour bien marquer le coup, cette ROG Ally X arbore une robe noire beaucoup plus sobre.

A lire aussi – Test Asus ROG Ally : une bonne console qui oublie de faire rêver

Enfin, notons que la ROG Ally X (comme le premier modèle) bénéficie de la version 1.5 d’Armoury Crate SE. Une interface plus claire, plus intuitive et beaucoup plus fluide pour naviguer dans sa machine. Mais il ne faut pas s’y tromper : elle tourne toujours sur Windows 11.

La ROG Ally X sera disponible en France à partir du 22 juillet 2024 pour un prix de 899 euros (contre 799 euros pour la ROG Ally classique). Elle est déjà disponible en précommande.