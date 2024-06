PlayStation : ce nouvel adaptateur coûte 60 euros, mais à quoi sert-il ?

Sony ouvre enfin les possibilités de son casque PlayStation VR2 au-delà de la PlayStation 5. Mais pour pouvoir par exemple connecter le casque à un PC, vous aurez besoin d’un tout nouvel adaptateur.

Sony a annoncé un nouvel adaptateur à 60 euros qui permettra à son casque VR PSVR2 de fonctionner avec un large éventail de jeux et d'expériences VR sur PC grâce à la compatibilité SteamVR.

Notez que le nouvel adaptateur relie le casque PSVR2 à un PC via plusieurs câbles, notamment une connexion filaire entre le casque normalement sans fil et le boîtier adaptateur lui-même, ainsi que des connexions USB et DisplayPort à l'ordinateur. Votre PC devra notamment disposer d'une sortie DisplayPort 1.4 et d'un câble DisplayPort séparé pour pouvoir utiliser l'adaptateur.

Le PSVR2 va perdre des fonctionnalités une fois branché sur un PC

Toutefois, avant de vous précipiter pour ouvrir de nouveaux mondes virtuels sur votre PC de jeu, il est important de comprendre certains des compromis impliqués dans l'utilisation du PSVR2 sur plusieurs platesformes.

Si l'adaptateur permet au PSVR2 d'accéder à la vaste bibliothèque de contenus SteamVR, certaines des fonctionnalités du casque ne seront pas transposées sur PC. Sony a confirmé que les capacités de suivi oculaire, la prise en charge HDR, le retour d'information du casque et les gâchettes adaptatives avec retour d'information haptique des contrôleurs du PSVR2 ne seront pas disponibles lors de l'utilisation du casque sur un PC.

Cependant, l'adaptateur permettra aux utilisateurs de PC de profiter de l'impressionnante définition 4K par œil, du champ de vision de 110 degrés, de la détection du toucher des doigts et de la vue transparente du PSVR2 pour des expériences de réalité mixte.

Pour faire fonctionner le PSVR2 sur un PC, Sony a indiqué la configuration minimale requise, à savoir un processeur Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100, 8 Go de RAM et au moins une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500XT. Toutefois, pour des performances optimales et pour exploiter pleinement les capacités 4K du casque, un système plus puissant sera évidemment nécessaire.

L'adaptateur est vendu au prix très élevé de 59,99 euros en France, et sera disponible en août sur la boutique PlayStation Direct et chez d'autres revendeurs. À ce prix, on imagine que certains joueurs y songeront à deux fois avant de donner une seconde vie à leur casque VR.