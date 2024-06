Cette console portable veut mettre la concurrence dans le vent et pour ça, elle compte sur son grand écran AMOLED

Zotac a présenté la ZONE, sa console portable/PC sous Windows 11. Elle veut attaquer la concurrence de front, la ROG Ally et le Steam Deck en tête. Pour ça, elle mise sur son grand écran AMOLED et sur une ergonomie qui a déjà fait ses preuves. Bien qu’elle soit encore au stade de « bêta », la console a déjà de quoi séduire.

Prenez une ROG Ally, mélangez là avec un Steam Deck OLED, secouez fort et vous obtenez la Zotac ZONE. Le constructeur a profité du Computex de Taipei pour dévoiler sa console/PC, une machine qui attaque la concurrence de front mais qui compte bien la dépasser grâce à sa puissance et son écran.

Pour le moment, il ne s’agit que d’une version « bêta », donc un concept encore non destiné à la vente. Toutefois, elle pourrait prochainement arriver sur le marché. Côté design, nous sommes clairement entre l’Ally et le Steam Deck. On reconnait ainsi les poignées de la machine d’Asus ainsi que les deux trackpads sur les côtés hérités du bébé de Valve. Deux choses interpellent : les sticks symétriques situés au milieu ainsi que les gâchettes en métal.

La Zotac ZONE met le paquet sur son écran AMOLED

A l’intérieur, on trouve un processeur AMD Ryzen 7 8840U épaulé par 16 Go de RAM ainsi qu’un GPU intégré AMD Radeon 780M, donc quelque chose de théoriquement au-dessus de la ROG Ally. Ajoutons à cela un SSD M2 NVME PCIE 4.0 de 512 Go ainsi qu’une batterie de 48 Watts (ce qui est très limité). Mais l’attrait principal, c’est évidemment l’écran AMOLED de 7 pouces en Full HD+. Pour le taux de rafraichissement, nous sommes sur du 120Hz.

Nous avons pu la prendre en main pendant quelques minutes et la ZONE s’est montrée très convaincante. S’il est difficile de juger des performances exactes de la machine dans les conditions du salon, nous avons constaté qu’Horizon Forbidden West tournait de manière très fluide (largement plus de 30 FPS) avec les graphismes réglés en moyens. L’écran AMOLED, pour sa part, apporte un vrai plus à l’expérience.

Niveau prise en main, ZOTAC a repris les recettes qui ont fait leurs preuves avec une ergonomie quasiment copiée collée de la ROG Ally. En fermant les yeux, nous étions à la maison. Enfin, notons que la machine tourne sur Windows 11 avec une interface dédiée. Si elle se montre visuellement sobre, nous devons avouer que nous l’avons trouvé un peu confuse.

Pas de prix ni de date de sortie pour la ZOTAC Zone. Il ne s’agit que d’un concept, mais celui-ci se montre assez solide pour que nous puissions espérer une commercialisation prochaine, sous cette forme ou dans une autre.