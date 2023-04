La Asus ROG Ally arrive avec un processeur Ryzen Z1 custom signé AMD et 512 Go de stockage

La première console portable d’ASUS que l’on pensait être un poisson d’avril, la ROG Ally, arrive dans quelques semaines seulement, mais avant sa sortie officielle, on en sait déjà plus sur ses caractéristiques techniques.

Il n’aura finalement pas fallu attendre le lancement de la ROG Ally d’ASUS pour en savoir davantage au sujet de sa fiche technique. Lors de son annonce il y a quelques semaines, ASUS était resté assez vague au sujet des caractéristiques de sa console, mais avait tout de même déjà teasé un écran FHD+ 120 Hz avec une luminosité de 500 nits et un temps de réponse de 5 nm, Windows 11, une puce AMD gravée en 4 nm ainsi que la possibilité de brancher un GPU externe pour booster ses performances.

Désormais, grâce à deux fuites, nous en savons un peu plus au sujet de la console portable. Sur Twitter, un internaute nommé @papyatop a partagé une image récapitulant ce qu’il faut savoir de la fiche technique de l’appareil, qui dévoile plusieurs nouvelles informations.

Que sait-on de la ROG Ally d’ASUS ?

D’après l’image partagée sur les réseaux sociaux, la ROG Ally ne pèsera que 608 grammes, moins que les 669 grammes du Steam Deck, et s’annonce bien plus performante. On retrouvera non seulement 16 Go de RAM LPDDR5, mais également 512 Go de stockage SSD M2-2230. ASUS promet ici non plus 5 ms de latence, mais bien 7 ms, sans que l’on sache vraiment pourquoi le fabricant a changé le chiffre annoncé.

La partie la plus intéressante est probablement la case réservée au processeur. On apprend que la Asus ROG Ally est propulsée par un processeur AMD Ryzen Z1 Custom, une puce spécialement créée pour l’occasion.

Une autre fuite de VideoCardz complète cette image puisque le média dévoile qu’il s’agit d’une puce AMD Ryzen 7 7840U avec un GPU Radeon 780M. Nous aurions donc droit à 8 cœurs et 16 threads, deux fois plus que le Steam Deck, et une fréquence de base de 3,3 GHz. Le GPU offrira des graphismes améliorés grâce à l’architecture RDNA 3 et ses 12 CU. En comparaison, le Steam Deck doit se contenter de l’architecture RDNA 2 et de seulement 8 CU. On peut donc s’attendre à de bien meilleures performances, mais c’est déjà ce que nous avions pu constater sur les deux vidéos de LinusTechTips et Dave2D.