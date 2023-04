The Last of Us Part I : un énorme patch de 25 Go vient enfin régler les problèmes sur PC

Quelques semaines après la sortie mouvementée de The Last of Us Part 1 sur PC, Naughty Dog publie un patch gigantesque qui vient régler de nombreux bugs et soucis de performance. Le studio insiste notamment sur les problèmes de framerate qui devraient enfin être résolus.

Il s’agit certainement de l’un des portages PC les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo… ce qui a rendu le fiasco plus grandiloquent encore. À sa sortie sur Steam, The Last of Us Part I devient rapidement un sujet de plaisanteries en tout genre, tant le jeu est truffé de bugs et de problèmes de performances. Dans les jours qui ont suivi, Naughty Dog a redoublé d’efforts, publiant régulièrement des patchs pour résoudre un à un les problèmes relevés par les joueurs.

Hier, le studio a ainsi déployé le plus gros correctif à date pour le jeu. La mise à jour 1.0.4 est en effet massive : 25 Go de données, rien que ça. Et pour cause : la note de release est tout aussi conséquente, au vu de tous les problèmes que vient régler ce patch. Au menu donc, des optimisations de l’utilisation du CPU et du GPU, des suppressions de crash, des améliorations de textures, et bien d’autres choses encore.

Naughty Dog publie le patch ultime pour The Last of Us Part 1

Voici donc la liste de toutes les optimisations rendues possibles par la dernière mise à jour :

Optimisation de l’utilisation du CPU et du GPU dans le jeu

Amélioration de la fidélité des textures et de la résolution sur les graphismes faibles et moyens du jeu.

Amélioration de la fidélité graphique sur le préréglage graphique faible du jeu, les surfaces d’eau n’apparaissent plus en noir.

Mise à jour de la barre VRAM afin d’afficher plus précisément l’utilisation du système d’exploitation et des applications.

Le patch vient également régler de nombreux bugs et autres crash, donc voici la liste :

Correction d’un crash pouvant survenir lors de la construction des shaders

Correction d’un crash pouvant survenir lors de la sortie du menu principal.

Correction d’un crash pouvant survenir lors de la mort après un combat

Correction d’un crach où, au premier démarrage, les joueurs peuvent avoir des temps d’attente plus longs pour charger le jeu.

Correction d’un problème où le fait de sauter des scènes pendant un chargement critique pouvait entraîner le blocage du jeu.

Correction d’un problème où l’avertissement de chargement des shaders n’apparaissait pas lors du redémarrage du jeu.

Correction d’un problème où le Screen Reader lisait des valeurs pour des paramètres verrouillés, ce qui pouvait impliquer que ces mêmes paramètres verrouillés étaient actifs.

Correction d’un problème où le fait de viser vers le bas en utilisant le clavier et la souris pouvait augmenter la sensibilité de la caméra.

Correction des traductions de plusieurs options de menu

Correction de la position du réticule du télémètre pour l’arc.

Vous l’aurez compris, cette dernière mise à jour va grandement améliorer votre expérience de jeu. Si vous hésitiez à acheter ce dernier suite à la polémique, c’est le moment ou jamais de vous laisser tenter.