L’audio lossless mieux que le MP3 ? Un mythe qui a la vie dure

Même si les audiophiles ne jurent que par les fichiers audio “lossless”, sans compression d'aucune sorte par rapport à l'original, la différence à l'oreille est en réalité largement imperceptible.

Il est loin le temps où l'on insérait un CD dans son lecteur portable avant de partir en balade en prenant soin de ne pas trop secouer l'appareil. Avec l'émergence des services de streaming audio, notre manière de consommer nos titres préférés n'a plus rien à voir avec celle d'il y a quelques années. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la fracture entre ceux qui ne jurent que par les fichiers audio au format “lossless”, sans perte, et ceux qui affirment que le MP3 n'est pas si différent au final. Qui a raison et qui a tort ? La réponse est complexe.

Précisons d'abord de quoi il est question ici. On parle d'une musique lossless quand son fichier est le même que celui qui résulte de l'enregistrement de l'artiste ou du groupe en studio. Il est généralement en WAV. Le résultat est volumineux et pour palier les difficultés de l'époque à le partager sur Internet, le format MP3 est inventé. C'est là que démarre l'idée que le fichier, plus petit que l'original, a une moins bonne qualité sonore. Mais comme le rappelle Tony Churnside, consultant à la radio BBC et expert en audio, “la compression est conçue pour supprimer toutes les données que les humains ne peuvent pas entendre correctement“.

Les fichiers musicaux sans perte ne sonnent pas forcément mieux que les MP3

En réalité, tout est fait pour le fichier MP3 soit aussi qualitatif que le WAV d'origine. Les professionnels travaillent “avec des formats audio d’une qualité bien supérieure à ce que quiconque pourrait réellement distinguer. Mais c’est parce [qu'ils effectuent] des processus mathématiques, un traitement du signal sur ces sons, et eux peuvent conduire à une dégradation“, explique Churnside.

Quand Amazon ou Apple lancent leurs musiques “sans perte de qualité” au format ALAC ou FLAC, il y a tout de même une compression. À la lecture, un algorithme se charge de jouer le morceau à sa qualité de base. Sauf que cela reste totalement imperceptible pour l'immense majorité des auditeurs d'après plusieurs études.

Toutes soulignent cependant que oui, vous pouvez éventuellement entendre une différence entre un fichier lossless et son équivalent MP3, à condition d'être dans un environnement optimal. Une pièce silencieuse, aucune distraction, un matériel de pointe et surtout, la volonté de se concentrer sur le repérage des différences. Si comme 68 % des personnes selon une récente étude de Kantar Media, vous utilisez des écouteurs ou un casque en Bluetooth, vos oreilles n'y verront du feu.

Source : Gizmodo